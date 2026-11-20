Rezidenții din Uniunea Europeană au efectuat anul trecut puțin peste 1,2 miliarde de călătorii, dintre care 81,4% au fost realizate pe cale terestră, 17,2% pe calea aerului și 1,4% pe căi navigabile, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.

Autoturismele au fost responsabile pentru cea mai mare parte a călătoriilor pe cale terestră, însumând 63,3% din totalul călătoriilor. Alte 13,3% din călătoriile rezidenților din UE au fost efectuate cu trenul și 3,8% cu autobuzul sau autocarul.

Călătoriile pe calea aerului au fost cele mai frecvente în rândul rezidenților din țările insulare ale UE: Malta (61,6% din totalul călătoriilor), Cipru (51,1%) și Irlanda (41,8%). Procente ridicate au fost înregistrate și în Luxemburg (38,5%) și Danemarca (36,6%).

Călătoriile pe căi navigabile au fost utilizate cel mai frecvent de rezidenții din Malta (38,4% din totalul călătoriilor), Grecia (15,9%) și Finlanda (6,9%).

România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor efectuate pe cale terestră (94%), fiind urmată de Slovenia (90,4%), Bulgaria (89,0%) și Cehia (88,9%).

Potrivit Eurostat, dintre cele 21,6 milioane de călătorii efectuate anul trecut de rezidenții din România, 20,3 milioane au fost efectuate pe cale terestră, 1,278 milioane pe calea aerului și doar 12.802 călătorii pe căi navigabile.