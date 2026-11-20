Lucrările de construcții au scăzut, în ritm anual, cu 1,5% în zona euro și cu 1,4% în Uniunea Europeană, în luna septembrie, însă România a fost țara care a consemnat cea mai mare creștere pe acest segment, arată datele publicate, joi, de Eurostat.

În rândul statelor membre, statele cu cele mai importante creșteri ale lucrărilor de construcții au fost România, care a consemnat un avans de 13,1%, Finlanda (12,6%) și Slovenia (4,9%). În cazul României, creșterea lucrărilor de construcții în luna septembrie a venit după un avans de 38,9% în luna august.

Pe de altă parte, comparativ cu luna august 2026, lucrările de construcții au scăzut ușor în Uniunea Europeană, în luna septembrie, iar România se numără printre țările membre cu cele mai semnificative scăderi la acest capitol.

De la lună la lună, lucrările de construcții au crescut cu 0,1% în zona euro și au scăzut cu 0,5% în UE în luna septembrie 2026. În rândul statelor membre UE, cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în Ungaria (minus 9,9%), România (minus 7,8%) și Polonia (minus 7,2%). În cazul României, declinul lucrărilor de construcții în luna septembrie a venit după un avans de 6,4% în luna august, când țara s-a numărat printre statele cu cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din blocul comunitar.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, în septembrie 2026 vs septembrie 2025, lucrările de construcții, ca serie brută, au crescut, pe total, cu 13,2%, iar pe elemente de structură s-au înregistrat cifre pozitive la lucrările de construcții noi (+17,1%), lucrările de reparații capitale (+6,4%) și lucrările de întreținere și reparații curente (+5,6%).

Pe serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 14,3%, în septembrie 2026 comparativ cu intervalul similar din anul anterior. Totodată, pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de construcții noi (+17,7%), lucrările de reparații capitale (+7,5%) și lucrările de întreținere și reparații curente (+7,1%).

De la o lună la alta (septembrie 2026 vs august 2026), volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 4,2%, tendință evidențiată la lucrările de construcții noi (-4,5%), lucrările de reparații capitale (-3,7%) și lucrările de întreținere și reparații curente (-3,4%). În context, pe obiecte de construcții, au avut loc scăderi la clădirile nerezidențiale (-11,7%) și la clădirile rezidențiale (-8,9%). Pe de altă parte, lucrările de construcții inginerești au crescut cu 1%.

Lucrările de construcții au scăzut și ca serie ajustată, cu 7,8%, trend evidențiat după cum urmează: lucrările de întreținere și reparații curente (-12%), lucrările de construcții noi (-9%) și lucrările de reparații capitale (-5,6%).