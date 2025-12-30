Hyundai nu este în măsură să își răscumpere fabrica din Rusia

Producătorul auto sud-coreean Hyundai nu este în măsură să își răscumpere fosta sa fabrică din Rusia din cauza continuării războiului din Ucraina, în contextul în care o opțiune de răscumpărare pare că va expira luna viitoare, a declarat pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.

Împreună cu subsidiara Kia, Hyundai era cândva cel mai mare producător auto străin din Rusia. Dar grupul sud-coreean și-a vândut fabrica din Sankt Petersburg în 2024. Operațiunile de la această facilitate fuseseră suspendate încă din martie 2022, la o lună după invazia Moscovei asupra țării vecine, care a dus la sancțiuni occidentale care au perturbat lanțurile de aprovizionare și plățile.

Acordul, prin care Hyundai a vândut 100% din fabrica sa grupului rus AGR Automotive Group pentru suma simbolică de 140.000 de woni (97 de dolari), a inclus o opțiune de răscumpărare timp de doi ani. Această clauză expiră în ianuarie 2026.

‘Nu este o situație în care să putem răscumpăra acțiunile’, a declarat sursa citată de Reuters, care are informații cu privire la discuțiile care se poartă la nivel intern în cadrul grupului Hyundai, dar care a cerut să își păstreze anonimatul.

Într-un comunicat de presă transmis Reuters, Hyundai a informat că ‘nu a fost încă luată o decizie finală cu privire la opțiunea de răscumpărare’.

Deși sursa nu a detaliat motivele specifice pentru care Hyundai nu a putut acționa în privința opțiunii de răscumpărare, ea a indicat conflictul în curs din Ucraina.

În timp ce președintele SUA, Donald Trump, a făcut din încheierea războiului o prioritate absolută a administrației sale și face presiuni asupra Kievului și Moscovei să ajungă la un acord de pace, luptele continuă, iar sancțiunile SUA și UE împotriva Rusiei rămân în vigoare.

‘Războiul ar trebui să se termine’, a spus sursa.

Nu este clar dacă nerespectarea termenului limită din ianuarie ar duce la renunțarea definitivă a Hyundai la dreptul său de răscumpărare sau dacă compania ar putea negocia o prelungire a opțiunii.

În condițiile în care era în joc reputația lor și sancțiunile occidentale făceau imposibilă menținerea în funcțiune a fabricilor producătorilor auto străini, majoritatea s-au retras de pe piața rusă.

Când și-a vândut activele rusești în 2024, Hyundai a informat că va suporta o pierdere de 287 de miliarde de woni din cauza tranzacției.

O parte din producătorii străini, precum Hyundai, și-au vândut fabricile unor jucători ruși pentru sume simbolice și au convenit asupra opțiunilor de răscumpărare în termene fixe, în speranța că într-o zi vor reveni.

Majoritatea acestor fabrici asamblează acum mașini chinezești sub mărci rusești, însă fabrica Hyundai produce vehicule sub marca Solaris, care anterior era numele unui model popular produs de producătorul auto coreean pentru piața rusă.

Compania japoneză Mazda Motor a fost prima care și-a pierdut drepturile de răscumpărare în octombrie, când a decis să nu își exercite opțiunea de a răscumpăra 50% din fabrica sa rusească de la fostul partener Sollers.

Renault, Ford, Nissan și Mercedes-Benz au la rândul lor opțiuni de răscumpărare care expiră între 2027 și 2029. Toyota și Volkswagen și-au vândut activele rusești fără niciun drept de răscumpărare.

Înainte de plecarea din Rusia, fabrica Hyundai din Sankt Petersburg era una dintre cele mai mari fabrici auto rusești, cu capacitatea de a produce anual peste 200.000 de vehicule Hyundai și Kia. De asemenea, Hyundai și Kia, în care Hyundai deține o participație de aproximativ 35%, erau cei mai mari jucători străini de pe piața rusă înainte de războiul din Ucraina. Împreună, au vândut peste 400.000 de mașini în 2019, reprezentând aproximativ 23% din totalul vânzărilor de mașini noi și depășind cel mai mare producător auto din Rusia, Avtovaz. Aproximativ jumătate din acest volum a fost produs pe plan intern, la uzina din Rusia.

Sectorul auto din Rusia, considerat cândva una dintre cele mai promițătoare piețe din Europa, a arătat semne timide de redresare în acest an. Piața rusească este acum dominată de firmele chineze, care au vândut aproape un milion de mașini în Rusia în 2024, din vânzări totale de 1,57 milioane de unități.