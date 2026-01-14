Ilie Bolojan: Cred că proiectul privind pensiile magistraților este constituțional

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că proiectul privind pensiile magistraților, care va fi rediscutat de Curtea Constituțională pe 16 ianuarie, este constituțional, iar Guvernul a căutat ca acest proiect de lege să respecte toate prevederile legale și toate deciziile adoptate de CCR.

Bolojan a fost întrebat ce așteptări are pe 16 ianuarie, când se reunește din nou Curtea Constituțională în legătură cu reforma pensiilor magistraților.

‘Așa cum am mai declarat pe această speță, am căutat ca acest proiect de lege care vine și face ordine în acest domeniu al pensiei magistraților să respecte toate prevederile legale, să respecte toate deciziile care au fost adoptate de Curtea Constituțională pe această zonă și eu cred că acest proiect este constituțional. Dacă se va lua o decizie sau nu se va lua, asta nu am de unde să știu, dar Guvernul a făcut toate analizele în așa fel încât să venim cu un proiect bun. Asta este problema legată de legalitate. Dar aici, indiferent ce se discută legat de un proiect sau altul, există o realitate pe care nu o putem nega. Nicăieri în lume nu există sisteme în care oamenii se pensionează la 48-50 de ani, în care ies cu o pensie cât ultimul salariu. Nu există așa ceva și nu este moral. E valabil și la alte categorii, nu este suportabil, nu este sustenabil pentru economia românească și pentru sistemul de pensii’, a spus premierul la TVR 1.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă există o discuție în Guvern cu privire la mărirea vârstei de pensionare și pentru militari și polițiști, având în vedere că ministrul Apărării a spus că ar fi o soluție pentru reducerea cheltuielilor în domeniu.

‘Aceasta este o realitate care privește și aceste categorii, iar aici controlul cheltuielilor nu îl faci prin reduceri de personal, pentru că este un deficit de personal, ci aici controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun simț, care înseamnă că celor care astăzi au vârsta de pensionare și se pot pensiona li se aplică, ca și în propunerea magistraților, varianta tranzitorie, adică pot să își mențină actualele drepturi, indiferent când lucrează. Noi nu ne dorim ca un val de oameni să plece la pensie, că nu ne ajută deloc. (…) În al doilea rând, trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite pentru creșterea vârstei de pensionare, găsind niște formule de pensionare accelerată, acolo unde, într-adevăr, se justifică. Cu cât se fac mai repede (aceste modificări – n.r.) cu atât mai bine. Cred că în acest an. Și trebuie să discutăm lucrurile cât se poate de corect’, a afirmat acesta.