În noiembrie, venitul mediu brut al angajaţilor din Ungaria a fost de 1.970 de euro, cu 8,9% mai mare decât cu un an în urmă

Venitul mediu brut al angajaţilor cu normă întreagă din Ungaria a fost de 756.400 de forinţi (1.970 de euro), în noiembrie 2025, în timp ce venitul mediu net a fost de 525.900 de forinţi (13.679,70 de euro). Venitul mediu brut a depăşit cu 8,9%, venitul mediu net cu 10,2%, iar venitul real cu 6,2% valoarea din aceeaşi perioadă a anului precedent, a raportat vineri Oficiul Central de Statistică din Ungaria (KSH), potrivit MTI.

Creşterea venitului mediu net a depăşit creşterea venitului mediu brut datorită reducerii familiale mai mari introduse la 1 iulie 2025, şi reducerii acordate mamelor care cresc trei copii, introduse la 1 octombrie 2025, a menţionat comunicatul KSH.

Valoarea mediană a salariului mediu brut s-a ridicat la 600.000 de forinţi (1.562,70 de euro), iar cea a salariului mediu net la 417.900 de forinţi (1.088,42 de euro), depăşind cu 10,1%, respectiv cu 10,5% valoarea din aceeaşi perioadă a anului precedent.

În noiembrie 2025, venitul mediu brut regulat (fără prime, recompense şi indemnizaţiile lunare speciale) a fost de 665.100 de forinţi (1.732,25 de euro), cu 8,7% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului anterior. Venitul mediu brut regulat au fost de 653.100 de forinţi (1.701 de euro) în cazul întreprinderilor, 679.100 de forinţi (1.768,72 de euro) în sectorul bugetar şi 739.500 de forinţi (1.926 de euro) în sectorul non-profit, crescând cu 7,5%, 10,4%, respectiv 14,4% în decursul unui an.

Venitul real au crescut cu 6,2%, în paralel cu o creştere de 3,8% a preţurilor de consum, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

În perioada ianuarie–noiembrie 2025, venitul mediu brut al angajaţilor cu normă întreagă a fost de 697.300 de forinţi (1.816,12 de euro), în timp ce venitul mediu net a fost de 481.100 de forinţi (1.253 de euro). Venitul mediu brut a depăşit cu 9,1%, iar venitul mediu net cu 9,4% cifra din aceeaşi perioadă a anului precedent, a comunicat KSH.