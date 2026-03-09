India majorează preţurile gazului pentru gătit, după perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu

Companiile energetice din India au majorat pentru prima dată în aproximativ un an preţurile gazului petrolier lichefiat (GPL), utilizat în principal pentru gătit, pe fondul creşterii cotaţiilor globale după ce războiul dintre SUA şi Iran a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Indian Oil Corp, cel mai mare rafinator şi furnizor de GPL din India, a majorat preţul unei butelii de 14,2 kilograme în Delhi cu aproximativ 7%, până la 913 rupii (aproximativ 9,93 dolari), potrivit datelor publicate pe site-ul companiei.

Majorarea a fost aplicată simultan şi de celelalte rafinării de stat, Bharat Petroleum Corp şi Hindustan Petroleum Corp.

India este al doilea cel mai mare importator de LPG din lume. În 2025, consumul total de gaz pentru gătit, un amestec de propan şi butan, a fost de 33,15 milioane de tone metrice, iar aproximativ două treimi din această cantitate a provenit din importuri.

Între 85% şi 90% din GPL-ul importat de India provine din Orientul Mijlociu.

Guvernul de la New Delhi a cerut vineri rafinăriilor să îşi majoreze producţia de LPG pentru a preveni apariţia unei penurii de gaz pentru gătit în ţară.

Companiile energetice au majorat şi preţurile pentru buteliile comerciale de 19 kilograme, utilizate în special de hoteluri şi restaurante, la 1.883 rupii, faţă de 1.768,50 rupii anterior.