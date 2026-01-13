INS: Peste 1,11 milioane de salariați în București, la finele lunii octombrie; câștigul salarial mediu net era de 6.978 lei

Numărul salariaților din Capitală a ajuns, la finele lunii octombrie 2025, la 1.113.924 persoane, comparativ cu 1.101.562 persoane în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Câștigul salarial mediu brut, era, la finele lunii octombrie a anului trecut, de 11.649 lei (10.810 lei în octombrie 2024), iar cel net de 6.978 lei (6.573 în octombrie 2024).

Pe de altă parte, la finele lunii octombrie 2025, în București erau înregistrați 6.640 șomeri, în scădere cu 2.861 persoane raportat la aceeași perioadă a anului anterior. Rata șomajului se situa la 0,5% (0,8% în octombrie 2024).