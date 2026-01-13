Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Finanțe personale

INS: Peste 1,11 milioane de salariați în București, la finele lunii octombrie; câștigul salarial mediu net era de 6.978 lei

Posted on

Numărul salariaților din Capitală a ajuns, la finele lunii octombrie 2025, la 1.113.924 persoane, comparativ cu 1.101.562 persoane în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Câștigul salarial mediu brut, era, la finele lunii octombrie a anului trecut, de 11.649 lei (10.810 lei în octombrie 2024), iar cel net de 6.978 lei (6.573 în octombrie 2024).

Pe de altă parte, la finele lunii octombrie 2025, în București erau înregistrați 6.640 șomeri, în scădere cu 2.861 persoane raportat la aceeași perioadă a anului anterior. Rata șomajului se situa la 0,5% (0,8% în octombrie 2024).

Related Items:, , ,

Recommended for you

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top