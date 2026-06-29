INS: Peste 18 milioane de persoane au vizitat muzeele și colecțiile publice din România, în 2025

Bibliotecile au eliberat anul trecut 18,7 milioane volume către 2,4 milioane utilizatori activi, numărul volumelor fiind cu 0,3 milioane mai mic decât în anul 2024, în timp ce numărul utilizatorilor activi a rămas constant, arată datele Institutului Național de Statistică, publicate luni.

Conform statisticii, numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice a fost de 18,1 milioane persoane, în scădere cu 341.000 persoane față de anul 2024.

Totodată, instituțiile și companiile de spectacole și concerte au susținut în țară 27.600 reprezentații, urmărite de 7 milioane spectatori, cu 1.600 reprezentații și cu 100.000 spectatori mai mult față de anul 2024.

Pe de altă parte, rețeaua bibliotecilor care a funcționat în anul 2025 a fost formată dintr-un număr de 7.957 biblioteci (7.877 unități administrative), mai puțin cu 226 unități (228 unități administrative) față de anul 2024. Bibliotecile au dispus, în anul 2025, de circa 152 milioane volume.

În mediul urban au funcționat 3.306 biblioteci, cu un fond de carte de 121 milioane volume, iar în mediul rural, deși numărul bibliotecilor a fost considerabil mai mare decât cel din mediul urban (4.647 biblioteci), fondul de carte a fost mult mai mic, de 31 milioane volume.

Potrivit INS, numărul utilizatorilor activi a fost de 2,4 milioane persoane, distribuția acestora evidențiind o preponderență a utilizării bibliotecilor școlare (54,3%) și a celor publice (32,9%).

Numărul volumelor eliberate diferiților utilizatori a fost, în anul 2025, de 18,7 milioane volume, în scădere cu 0,3 milioane volume față de anul 2024, un utilizator activ împrumutând, în medie, 8 volume/an.

Accesibilă publicului larg din toate zonele țării, rețeaua de biblioteci publice, formată din 1.697 biblioteci (1.657 unități administrative), a pus la dispoziția publicului circa 40 milioane volume de cărți și periodice tipărite.

Raportat la numărul de locuitori, în anul 2025, la o bibliotecă publică au revenit, în medie, 11.200 locuitori, unui locuitor revenindu-i, în medie, 2,1 volume din colecțiile bibliotecilor publice.

Din 10.000 de locuitori, 408 au fost utilizatori activi ai bibliotecilor publice, fiecare împrumutând, în medie, 12,1 volume.

Personalul bibliotecilor (inclusiv cel din bibliotecile școlare) a fost format, la sfârșitul anului 2025, din 8.824 persoane, 90,9% din acesta fiind personal de specialitate.

Rețeaua muzeelor și colecțiilor publice a cuprins, în anul 2025, un număr de 786 unități (464 unități de bază), care au pus la dispoziția publicului 33,8 milioane bunuri culturale și naturale, în scădere cu 438.000 bunuri culturale față de anul 2024.

Numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale, înregistrat în anul 2025, a fost de 18,1 milioane persoane, în scădere față de anul 2024 cu 341.000 de persoane.

Numărul vizitatorilor care au participat la ‘Noaptea Muzeelor’ a scăzut de la 402.000 persoane în anul 2024, la 376.000 persoane în anul 2025.

Numărul personalului care a deservit rețeaua unităților muzeale în anul 2025 a fost de 7.372 persoane, mai mult de jumătate din acesta fiind personal de specialitate (3.737 persoane).

Rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte a cuprins, în anul 2025, un număr de 323 unități (256 unități de bază), în creștere cu 65 unități față de anul 2024.

Instituțiile și companiile de spectacole și concerte au susținut, în anul 2025, un număr de 27.600 reprezentații în țară, urmărite de 7 milioane spectatori.

Personalul existent la sfârșitul anului 2025 în cadrul instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte a fost de 13.374 persoane, dintre acestea 58,4% aveau funcții artistice de specialitate și 21,2% aveau funcții tehnice de specialitate.

În anul 2025 au funcționat 588 unități cu activitate editorială a ziarelor și revistelor, în creștere cu 3 unități față de anul 2024. Cele 368 edituri în care s-au editat ziare cotidiene și necotidiene au publicat 224 titluri tipărite și 414 titluri online. Numărul titlurilor publicațiilor periodice (reviste) editate în anul 2025 a fost de 1.884 titluri tipărite și 614 titluri online.

Personalul editurilor de ziare și reviste a fost, la sfârșitul anului 2025, de 3.132 persoane, 79,1% fiind personal de specialitate. Producția națională de filme în anul 2025 a cuprins 58 de filme, 39 filme de lung metraj și 19 filme de scurt metraj.

Totodată, rețeaua cinematografică a cuprins 109 unități cinematografice, care au dispus de 486 săli de cinema și de 83.600 locuri. În anul 2025, cele 909 filme proiectate în cinematografe au fost vizionate de 11,2 milioane de spectatori, nivel similar celui înregistrat în anul precedent.

În anul 2025, programul de emisie al stațiilor de televiziune publice a fost de 78.800 ore-program emisie, iar cel al stațiilor de radio publice de 166.900 ore-program.

În rețeaua posturilor private de radio și televiziune, în anul 2025, au funcționat 605 posturi de radio și 310 posturi de televiziune.