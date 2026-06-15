Investiţie OMV Petrom de 300 de milioane de euro în Gabare, unul dintre cele mai mari proiecte integrate de energie solară şi stocare în baterii din Bulgaria

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a luat decizia finală de investiţie pentru Gabare, unul dintre cele mai mari proiecte integrate de energie solară şi stocare în baterii din Bulgaria.

Valoarea investiţiei este estimată la 300 de milioane de euro, prima producţie fiind programată în 2028, informează compania.

Proiectul este situat în regiunea Byala Slatina şi include o centrală fotovoltaică cu o capacitate de 415 MWp şi un sistem de stocare în baterii (BESS) cu o capacitate de stocare de circa 600 MWh, se arată într-un comunicat al companiei.

„Primul nostru proiect de stocare energie electrică în baterii marchează un pas important în dezvoltarea unui portofoliu energetic modern, în care regenerabilele şi soluţiile flexibile se completează reciproc. În acelaşi timp, ne extindem amprenta regională, prin dezvoltarea de proiecte în Bulgaria, în plus faţă de România”, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Gaze & Energie.

Compania precizează că dezvoltarea proiectului implică investiţii de circa 300 de milioane de euro, sumă din care circa 100 de milioane de euro sunt alocate pentru componenta de stocare. Finanţarea urmează să fie asigurată atât din sursele partenerilor, cât şi prin finanţare externă.

Dezvoltarea proiectului se va face prin Dunav Solar Plant OOD, compa-nie în care OMV Petrom deţine 50%, alături de Enery, care are o deţinere egală.

La acest moment, proiectul Gabare are deja autorizaţiile necesare şi se află în stadiul ready to build. Lucrările de construcţie vor începe în perioada următoare, după semnarea contractului de construcţie, iar prima producţie este estimată pentru 2028.

Există deja un acord PPA prin care OMV Petrom va achiziţiona 50% din producţia viitoare a parcului solar, arată reprezentanţii companiei.

OMV Petrom are o prezenţă pe întreg lanţul valoric în Bulgaria, de la vânzarea cu amănuntul a carburanţilor, până la comercializarea gazelor naturale şi activităţi de explorare offshore în Marea Neagră.

OMV Petrom operează o reţea de 93 de staţii de alimentare în Bulgaria, iar din 2024, compania comercializează gaze naturale clienţilor non-casnici prin filiala locală.