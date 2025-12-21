Ionuţ Dumitru: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori

Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat, sâmbătă, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză. El a precizat că am reuşit să evităm criza economică, dar mergem însă pe o gheaţă destul de subţire şi va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile, pentru a menţine această creştere economică şi a o reaccelera un pic, în anii următori.

”În ceea ce priveşte creşterile de taxe, ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi cred că trebuie să luăm o pauză, cel puţin. Cred că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Deci, dacă ne uităm la măsurile care s-au adoptat, cred că ele sunt suficiente”, a spus Ionuţ Dumitru, la Antena 3.

El a menţionat că, pe partea de venituri, va trebui ca în anii următori să facem progrese foarte mari şi aici e o presiune foarte mare pe ANAF să îmbunătăţim colectarea. Ionuţ Dumitru a fost întrebat dacă în 2026 mai cresc taxele. ”Eu cred că nu mai sunt necesare creşteri de taxe. Ce se va face n-aş putea să vă spun. Eu vă spun că nu cred că mai e necesar să mai creştem taxele şi impozitele. Cred că trebuie, însă, să lucrăm foarte mult atât pe partea de colectare, dar şi pe partea de cheltuieli”, a răspuns Dumitru.

Economistul a menţionat că, pe partea de cheltuieli, avem o problemă foarte mare de eficienţă a cheltuirii banilor publici. Consilierul premierului a arătat, despre riscul unei crize economică, că ”din fericire, până acum am reuşit să evităm acest scenariu”.

”Dacă ne uităm pe creşterea economică, suntem pe unde eram şi anul trecut. Cu toate măsurile care s-au implementat, avem o creştere economică similară cu anul trecut. Mergem însă pe o gheaţă destul de subţire, adică va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile, pentru a menţine această creştere economică şi a reaccelera un pic, în anii următori. Şi eu cred că e posibil lucrul ăsta dacă reuşim să refacem un pic încrederea. Cred că trebuie să dăm un mesaj, care e un mesaj realist, ajustările principale care trebuiau făcute s-au cam făcut, mai trebuie să lucrăm foarte mult pe partea de cheltuieli, dar şi pe partea de colectare. Dar, de acum înainte, avem nevoie de încredere, de refacerea sentimentului investiţional”, a subliniat Dumitru.