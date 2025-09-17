Isărescu: BNR favorizează adâncirea piețelor financiare, pentru diversificarea și îmbunătățirea accesului la finanțare

Banca Națională a României favorizează adâncirea piețelor financiare, pentru diversificarea și îmbunătățirea accesului la finanțare, în contextul administrării riguroase a riscurilor privind stabilitatea financiară, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în cadrul unui eveniment de specialitate.

‘La nivel european, sub noua umbrelă Union of Savings and Investments, se pune mare accent pe aportul, contribuția piețelor de capital, la finanțarea noilor ecosisteme economico-industriale europene. Viziunea strategică europeană trebuie susținută prin instrumente și mecanisme financiar-bancare, oferite atât de industria bancară cât și de piețele financiare, orientate atât către autorități, retail și către companii. Banca Națională a României, parte integrantă a Sistemului European al Băncilor Centrale, favorizează adâncirea piețelor financiare, pentru diversificarea și îmbunătățirea accesului la finanțare, în contextul administrării riguroase a riscurilor privind stabilitatea financiară’, a spus Mugur Isărescu, la ediția a VIII-a a Forumului Pieței de Capital, cu tema ’30 de ani de la redeschiderea BVB’, eveniment organizat de Financial Intelligence.

Guvernatorul BNR a afirmat că face parte, împreună cu mai mulți veterani care se află sală, din echipa care a lucrat câțiva ani la reconstruirea structurilor bursei.

‘De fapt, bursa din București s-a renăscut ca o direcție de specialitate în cadrul Băncii Naționale a României încă din 1991. Am angajat atunci o echipă de tineri entuziaști, i-am trimis la specializări în diverse centre bursiere occidentale, am solicitat și am primit asistență tehnică de specialitate, am investit în aparatura și mijloacele fixe necesare, iar peste câțiva ani am considerat că sunt pregătiți să intre în bătăliile economiei de piață. Un singur lucru nu am reușit atunci: să redăm Bursei din București, astfel reînființată, sediul său istoric, aflat în centrul financiar bancar al României, în vecinătatea Băncii Naționale, dar ocupat încă din perioada comunistă de Biblioteca Centrală de Stat. Așa că a trebuit să o găzduim aici pentru câțiva ani’, a declarat Mugur Isărescu.

El a spus că Bursa de Valori București a fost înființată în 1882, la doi ani după Banca Națională a României.

‘Nu sunt multe burse în lume care au o asemenea vechime. Bursa a contribuit la finanțarea economiei naționale încă că de la începutul vieții moderne a țării. Regăsim, de asemenea, repere valoroase în civilizația bancară românească, de împletire a activităților bancare și bursiere. Arc peste timp, acum 2 ani, în 2023, am găzduit tot în această sală, cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori București, listarea companiei Hidroelectrica, lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național. Noi, la BNR, am fost mândri că am fost gazde! Dar ce semnificativ ar fi fost ca acel eveniment să se fi desfășurat în clădirea istorică a Bursei’, a afirmat Mugur Isărescu.

De asemenea, el susține că Bursa de Valori București reprezintă un pilon de bază al capitalizării și finanțării economiei României, cu o pregnantă componentă istorică și educațională.

‘Vechea clădire a Bursei de Valori București, o bijuterie arhitecturală, reprezintă un reper al valorilor istoriei noastre naționale. Avem datoria să o relansăm!’, a mai spus Mugur Isărescu.