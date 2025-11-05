Isărescu: Dacă vrei să omori o instituție, o încarci cu multe funcții

Dacă vrei să omori o instituție, o încarci cu multe funcții și cam asta s-a întâmplat după marea criză, susține guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu.

Acesta a comentat pe marginea unor lucrări din Colecția BNR, prezentate miercuri într-un eveniment-dezbatere.

‘Autorul cărții (‘Logica libertății. Reflecții și replici’, de Michael Polany, n.r.) e cunoscut, publică des, cartea este citibilă, chiar plăcută la lectură (…) Eu, ca să mă aflu treabă, dar ca să spun și eu ceva despre această carte, dacă vrei să omori o instituție, o încarci cu multe funcții. Și cam asta s-a întâmplat după marea criză. N-am prea înțeles eu dacă el, autorul, este favorabil la această supra-încărcare a băncilor centrale cu foarte multe funcții (…) Și la început era o ușoară blasfemie. Andrew Crockett a venit cu acea formulă care a rămas celebră: inflația scăzută și țintirea inflației nu aduc dividendele legate de stabilitatea financiară. Că așa se credea: reducem inflația și toate celelalte vin de la sine – și creșterea economică, și stabilitatea financiară. Ca veteran și ca participant la dezbaterea respectivă, știu că i-au trebuit vreo 5-6 ani ca să răzbată pe ideea asta. A înființat și un muzeu al instabilității financiare (…)’, a spus Isărescu.

Acesta vorbit, totodată, despre reeditarea lucrării profesorului Costin C. Kirițescu, ‘Sistemul bănesc al leului și precursorii lui’.

‘Cartea este o reeditare la noi. Prima oară a apărut tot în biblioteca Băncii Naționale, acum vreo 20 ceva de ani, prin ’97 (…) Este un adevărat tratat de istorie economică și monetară a teritoriilor românești. Nu cred că cineva mai are puterea să facă așa ceva de unul singur. De fapt, și el a apelat la colaboratori’, a punctat guvernatorul BNR.

Banca Națională a României a organizat, miercuri, un eveniment-dezbatere, în cadrul căruia au fost prezentate lucrări din Colecția BNR: ‘Logica libertății. Reflecții și replici’ – de Michael Polany, ‘Unicul jucător. Băncile centrale, instabilitatea și evitarea următoarei crize’ – de Mohamed A. El-Erian, ‘Economia Băncilor Centrale’ – de Livio Stracca, și ‘Sistemul bănesc al leului și precursorii lui’ – de Costin C. Kirițescu.