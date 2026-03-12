Ivan: Cine nu înțelege că viitorul e al tehnologiei, care poate să fie funcțională doar dacă are energie, nu înțelege viitorul

Autoritățile lucrează în prezent la un program de peste 30 de miliarde de dolari investiții directe în capacități de producție a energiei electrice, iar la toate aceste lucruri îmi doresc ca plus valoarea adăugată maximă să fie orientată către inteligență artificială și tehnologie, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026).

‘Sunt foarte încântat că acum lucrăm la un program de peste 30 de miliarde de dolari investiții directe în capacități de producție a energiei electrice, de la reactoare de dimensiuni medii, modulare, pentru care, acum o lună de zile, avem primul concept, pentru care am dat decizia finală de investiții, un SMR la Doicești cu tehnologie americană, suntem primii din Europa care facem acest lucru. Avem deja experiență pe tehnologie americană și canadiană în materie de energie nucleară la Cernavodă, producem 20% din capacitatea energetică a României acolo și putem să o dublăm. Iar la toate aceste lucruri, evident că îmi doresc ca plus valoarea adăugată maximă să fie dusă înspre inteligență artificială și înspre tehnologie. Da, e foarte important să avem mai multă energie, e important să o ducem și în ferme, de exemplu, să avem un preț mai bun cu un leu la carnea de porc sau la steak-ul de vită, dar adevărata plus valoare adăugată este dată de tehnologie’, a spus Bogdan Ivan.

El a subliniat că, pentru ca proiectele în domeniul tehnologic să funcționeze este nevoie de energie, la un preț competitiv, care să poată susține ‘transformarea viitorului’.

‘Dar, evident, ca toate aceste lucruri să funcționeze au nevoie de energie. Și au nevoie de energie în bandă, și au nevoie de energie la un preț competitiv, și au nevoie de energie care să poată să susțină transformarea viitorului. Din acest motiv, dacă ne uităm la cele mai dezvoltate state din lume, avem o strategie foarte clară. Investim în AI, investim în tehnologie, care este evident că fără de ea, state care astăzi se cred extrem de importante, nu vor mai fi la fel de importante în următorii 5 sau 10 ani, și în energie, în energie nucleară, în energie bazată pe gaz, care poate să ne asigure stabilitate pe următorii 30 de ani. Iar România are un potențial extraordinar, rămâne doar că acest potențial să se transpună și în fapte, pentru că de prea multe ori am auzit potențial, potențial, potențial, dar nu e suficient’, a explicat ministrul Energiei.

Acesta a semnalat că în indicele S&P, primele 10 companii, care totalizează aproape jumătate din cotația indicelui, sunt de tehnologie și cine nu înțelege că viitorul este al tehnologiei care poate să fie funcțională doar dacă are energie nu înțelege viitorul.

‘Dacă ne uităm astăzi la top 10 companii din lume, 8 dintre ele sunt de tehnologie și sunt din Statele Unite ale Americii. Ne uităm la 10 cei mai bogați oameni din lume, 8 sunt din Statele Unite și sunt din domeniul tehnologiei. Dacă ne uităm la S&P, primele 10 companii de acolo totalizează aproape jumătate din toată cotația S&P. Iar acele companii sunt de tehnologie. Iar cine nu înțelege că viitorul este al tehnologiei care poate să fie funcțională doar dacă are curent și are energie, nu înțelege viitorul’, a transmis Ivan.

Totodată, ministrul a afirmat că guvernanții ar trebui să înțeleagă cât de importante sunt energia și tehnologia, dar a atras atenția că cea mai mare resursă sunt oamenii cu experiență, ‘care au ales să rămână în România.

‘Această conferință cred că a trebuit să fie un moment în care toți guvernanții să-și deschidă ochii să înțeleagă cât de importante sunt energia și tehnologia și cât de importanți sunteți dumneavoastră, oamenii de geniu pe care îi are țara asta. Pentru că fără dumneavoastră putem să avem energie nelimitată, putem să avem și tehnologie nelimitată, dacă dumneavoastră, oamenii de geniu, nu vă puneți toată priceperea în această direcție, e degeaba. Cred că resursa cea mai mare a noastră sunteți dumneavoastră, sunt tinerii și oamenii cu experiență care au ales să rămână în România, care sunt cu sufletul aici și care cred că țara noastră poate să fie o putere economică, cel puțin regională. Pentru că, dacă noi investim acum în energie, și facem acest lucru, și în trei ani ar trebui să ajungem în etapa în care să nu mai fim importator net de energie, ci exportator net de energie, pentru că producem suficiente mult, dacă investim masiv în aceste AI Factory, AI Gigafactory, țara noastră poate să fie cea mai importantă țară din regiune’, a precizat Bogdan Ivan.

În opinia sa, etapa următoare pentru România va fi cea de tranziție dinspre consumator de tehnologie, înspre design de tehnologie, în care se produce tehnologie în țara noastră și se exportă în alte state.

‘Cred foarte mult că etapa următoare pentru România va fi cea de tranziție dinspre consumatorii de tehnologie, înspre design de tehnologie, cel în care producem în România și exportăm tehnologie în alte state, în parteneriat direct cu prietenii noștri. Cred foarte mult că România poate să aibă un rol mai activ și la nivel european în dereglementare, în flexibilizarea unor reguli care ne țin în continuare blocați. (…) Liderii de astăzi s-ar putea, ca peste câțiva ani să nu mai fie lideri. În schimb, țările care astăzi au acea foame de a reuși, cum este România, pot și au toate șansele să fie liderii de mâine. Așa că, hai să facem din România un lider, cel puțin în regiune, în tehnologie și energie’, a punctat ministrul Energiei.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a organizat, în perioada 10 – 12 martie 2026, la Palatul Parlamentului, o nouă ediție a evenimentului internațional Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026). Agenția Națională de Presă AGERPRES este unul dintre partenerii media ai evenimentului.