Ivan, despre reforma companiilor de stat: Sunt total excluse companiile pe profit, care sunt listate

Companiile care sunt pe profit, care sunt listate la bursă și care au cifre foarte bune sunt excluse din procesul de reformă, ele trebuie să-și facă treaba mai departe și nu vreau să le încurcăm, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘În momentul de față sunt mai multe jaloane care impactează tot ce înseamnă segmentul de guvernanță corporativă a companiilor. Ieri (luni, n.r.) a avut loc o discuție la Guvern cu privire la reforma mai multor companii de stat. Am început o analiză și la nivelul ministerului care este destul de clară, bazată pe câteva principii referitoare la datoria față de bugetul de stat, la productivitatea acestor companii, la indicatorii tehnico-financiari. Pentru o parte dintre ele, aveam de gând oricum să intrăm în acest proces de reorganizare, restructurare și așa mai departe. În momentul de față vorbim despre acest proces doar la companiile care au probleme și care au situații financiare dificile și care nu au neapărat o perspectivă de dezvoltare. Ceea ce vreau să fie clar, din acest proces sunt total excluse companiile care sunt pe profit, care sunt listate la bursă și care au cifre foarte bune care trebuie să-și facă treaba mai departe – și nu vreau să le încurcăm în acest proces, în care unele și-au triplat chiar cifra de afaceri și dau exemplu Romgaz, Hidroelectrica care a crescut foarte bine, Electrica – și așa mai departe’, a menționat Bogdan Ivan, la Ediția a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE).

Potrivit acestuia, 28 noiembrie este termenul limită stabilit pentru Jalonul 121, pentru toate companiile din România, care trebuia să fie îndeplinit încă din trimestrul III al anului 2022 și nu a fost îndeplinit până în momentul de față.

‘Am demarat proceduri la toate aceste companii care nu aveau îndeplinite respectivele ținte agreate în PNRR. În momentul de față pot să vă spun că peste 90% dintre ele cu siguranță că vor fi finalizate în acord cu solicitările Comisiei Europene, până în data de 28 noiembrie. Sunt situații litigioase la o parte dintre ele. (…) Am purtat discuții punctuale, am tratat chirurgical fiecare din aceste situații pentru că sunt elemente care nu depind nici de autoritatea tutelară și nici de companie, de exemplu situația în care apar contestații în instanță pe care nu pot să le controlez’, a adăugat ministrul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că reforma companiilor de stat are ca obiective două direcții prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, și restructurarea a cel puțin trei companii până la 31 august 2026.

‘Reforma nu este un exercițiu tehnic, ci un proces real, etapizat pe care îl pornim acum. Ne-am propus să începem cu 10 companii, e ca un proiect pilot în care vom testa acest flux de lucru. Aceste 10 companii urmează să fie selectate, încă n-au fost selectate, în urma unui proces de consultare cu cele două ministere, Transporturi și Energie. Urmează în cursul acestei săptămâni să definitivăm această listă. Ceea ce știu este că vom avea patru companii de la nivelul energiei și șase din transporturi. Cam acestea sunt informațiile principale despre ceea ce am discutat astăzi și ceea ce am convenit astăzi în cadrul comitetului’, a menționat vicepremierul Oana Gheorghiu.

