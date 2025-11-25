Ivan: În momentul de față sunt 3 companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România

Trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețelele de benzinării, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul încă de acum câteva săptămâni. Am fost notificați, suntem în legătură cu ei și urmează să se parafeze această tranzacție între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacție să fie făcută cât mai rapid. Între timp, în baza legislației actuale, este evident că România nu a cerut o prelungire a acestor termene, pentru că e o decizie foarte clară și politică dacă aplicăm sancțiunile SUA, suntem de acord cu ele sau nu. România, spre deosebire de alte state vecine, nu este dependentă de producția de hidrocarburi și de importurile lor din partea Federației Ruse și a Lukoil. Prin urmare, nu a cerut această prelungire și poziția noastră este foarte clară și foarte fermă. În momentul de față, așteptăm să existe aplicarea sancțiunilor, urmând ca imediat după, această companie să găsească un cumpărător și să încheie tranzacția pentru a nu perturba activitatea economică’, a menționat Bogdan Ivan, la Ediția a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE).

Potrivit acestuia, Ministerul de Externe împreună cu celelalte ministere de resort, elaborează un act normativ ‘pentru a se asigura crearea unui cadru legal prin care să existe o formă de supraveghere pentru respectivele active și activități economice’.

‘Între timp, Ministerul de Externe, care este responsabil cu implementarea acestor tipuri de sancțiuni, împreună cu celelalte ministere de resort, pentru că e o acțiune guvernamentală, nu doar a unui minister, are în elaborare un act normativ, la care am contribuit și noi încă de săptămâna trecută cu expertiză tehnică a Ministerului Energiei, tocmai pentru a se asigura crearea unui cadru legal prin care să existe o formă de supraveghere pentru respectivele active și activități economice’, a adăugat ministrul.

În ceea ce privește cumpărătorul, ministrul a subliniat că ‘sunt negocieri care se poartă în momentul de față și internațional’.

‘Sunt companii care au ofertat global, cei din Statele Unite au primit mai multe oferte. La nivel național sunt companii care sunt interesate să achiziționeze și activele din România, inclusiv companii românești, inclusiv din state, inclusiv din alte state membre ale Unii Europene. Este evident că e o tranzacție între două companii private, în care statul are puteri limitate de a interveni în momentul de față, ceea ce facem noi e să respectăm sancțiunile SUA și să le implementăm la timp. (…) Nu pot să dau numele (companiilor n.r.) pentru că în momentul de față aș încălca confidențialitatea unui document comercial din partea acelor companii care au informat oficial Ministerul Energiei.

Întrebat dacă ar urma să se instituie un supraveghetor în proiectul de ordonanță, ministrul a subliniat că este o procedură standard.

‘În momentul de față este o procedură standard, legislația prevede acest lucru, aproximativ la fel ca și procesul de supraveghere care a avut loc încă din 2022 pe alte companii care aveau ca sursă a capitalului Federația Rusă. Este acel model care doar se actualizează cu legislația din 2025’, a adăugat ministrul.

Reprezentanți ai administrației publice centrale și specialiști în energie discută marți despre perspectivele europene asupra domeniului, colaborarea și integrarea regională, politicile ce redesenează traiectoria națională și proiectele de țară care consolidează securitatea și dezvoltarea energetică a României.