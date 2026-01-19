Ivan: România se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie; 59%, grad de umplere al depozitelor de gaze

Suntem într-o situație în care consumul de gaz a crescut foarte mult, în această perioadă, dar România se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie sau în care să apară o defecțiune sistemică a Sistemului Energetic Național, a declarat, luni, la finalul Comandamentului Energetic Național, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘În momentul de față, astăzi am avut cel mai mare consum din această iarnă și din ultimii patru ani, de 9.235 de MW instant, lucru care ne duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică. Suntem mobilizați atât cu Hidroelectrica, care se află într-o stare foarte bună, avem un mix energetic destul de stabil pentru faptul că producem aproximativ 1.000 MW și din eolian. De asemenea, colegii de la Complexul Energetic Oltenia produc la maxim energie pe cărbune. Suntem într-o situație în care consumul de gaz a crescut foarte mult. Avem o creștere în medie, comparativ cu aceeași perioada anului trecut, de 14,5%. Am atins pragul psihologic de 60 de milioane de metri cubi pe zi, consum, ceea ce ne duce automat la nevoia tot mai mare de a ne sincroniza pe tot ce înseamnă extragere din depozite și din producție, plus pentru a echilibra în anumite intervale zona de importuri. Suntem în situația în care, astăzi, în depozitele noastre avem 59% grad de umplere la depozitele de gaze, suntem cu 10% peste media Uniunii Europene și în situația în care, încă de astă-vară, în momentul în care am decis să umplem 100% în depozite se dovedește că a fost o decizie inspirată, pentru că astăzi, când avem aceste perioade de ger, putem să spunem că suntem pregătiți pentru a face față oricăror provocări’, a afirmat Ivan.

Potrivit ministrului de resort, această perioadă de ger va dura până miercuri, 21 ianuarie, iar Sistemul Energetic Național este pregătit la maximum, atât în raport cu producția de energie electrică, cât și cu cea de gaze naturale, transportul, distribuția și furnizarea.

‘În urma unor condiții meteo nefavorabile, au apărut defecțiuni ale sistemului în județul Suceava. În patru localități sunt 700 de consumatori nealimentați, dar se lucrează cu toată forța pentru ca ei să fie reconectați. De asemenea, suntem în situația în care, astăzi, România este pregătită și din punct de vedere al stocurilor de cărbune, deși colegii noștri din Valea Jiului și de la Complexul Energetic Oltenia s-au confruntat cu temperaturi de minus 15 grade în această perioadă. Ei au fost la muncă, au extras undeva la 25.000 de tone de cărbune în fiecare zi. Colegii de la Paroșeni lucrează și o să țină pornite centralele pe cărbune pentru a ne asigura că, în această perioadă, avem suficientă energie electrică. Păstrăm același gap de aproximativ 1.200 MW pe importuri. Cred că este cel mai important ca oamenii de acasă să știe, pentru a evita subiecte care să creeze emoție, că România se află, azi, total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie, în afara scenariului în care să apară o defecțiune sistemică a Sistemului Energetic Național. Toată lumea este pregătită și m-am asigurat personal că fiecare dintre companiile responsabile sunt pregătite cu toți specialiștii atât în zona de dispecerat, cât și în teren. Concluzia e că avem și gaze, avem și energie, funcționăm la maxim pentru a ne asigura că depășim această perioadă geroasă. În materie de gaze, pot să spun că suntem cu depozite de aproximativ 170 de miliarde de metri cubi mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut’, a explicat oficialul.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni după-amiaza Comandamentul Energetic Național, la sediul Dispecerului Energetic Național, în contextul temperaturilor scăzute.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, valabile pe tot teritoriul țării până miercuri dimineața, respectiv o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei, până joi dimineața.