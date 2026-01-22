Jensen Huang (Nvidia): Europa are o oportunitate ”o dată într-o generaţie” în domeniul roboticii AI

Nvidia CEO Jensen Huang a declarat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa se află în faţa unei oportunităţi care apare ”o dată într-o generaţie” de a deveni lider global în domeniul roboticii alimentate de inteligenţă artificială, datorită bazei sale industriale ”incredibil de puternice”, transmite CNBC.

Huang a subliniat că regiunea se află într-un moment unic în care poate combina capacităţile industriale tradiţionale cu progresele explozive ale inteligenţei artificiale.

”Poţi acum să îmbini capabilităţile industriale şi de producţie cu inteligenţa artificială, iar asta te aduce în lumea AI fizice, în lumea roboticii”, a spus el. Această tranziţie, a precizat Huang, permite Europei să ”sară peste” epoca software-ului, dominată în ultimele decenii de Statele Unite.

Interesul pentru roboţii autonomi a crescut puternic în ultimii doi ani, pe măsură ce modelele avansate de AI au extins gama de aplicaţii în industrie. Mari companii europene precum Siemens, Mercedes-Benz Group, Volvo şi Schaeffler au anunţat în ultimele luni programe şi parteneriate în domeniul roboticii.

În acelaşi timp, giganţii tehnologici accelerează şi ei: Elon Musk a afirmat că 80% din valoarea Tesla va proveni de la robotul umanoid Optimus, Google DeepMind a lansat modele AI pentru robotică, iar Nvidia şi Alphabet au iniţiat parteneriate pentru dezvoltarea AI fizice.

Industria de profil a atras investiţii record în 2025, companiile de robotică obţinând finanţări totale de 26,5 miliarde de dolari, potrivit Dealroom.

Huang a avertizat însă că Europa trebuie să abordeze cu seriozitate problema energiei pentru a putea profita pe deplin de valul AI. Regiunea, unde costurile energiei rămân printre cele mai ridicate din lume, riscă să rămână în urmă în competiţia globală.

”Este destul de clar că trebuie să vă concentraţi pe creşterea capacităţii energetice pentru a investi în infrastructură, astfel încât să puteţi dezvolta un ecosistem bogat de AI aici, în Europa”, a spus el.

Declaraţiile sale au venit la o zi după ce CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a afirmat că preţul energiei va fi ”factorul decisiv” pentru a stabili ce ţări vor câştiga cursa AI.

Huang a mai spus că expansiunea infrastructurii AI va continua într-un ritm accelerat.

”AI a declanşat cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istoria omenirii. Suntem deja la câteva sute de miliarde de dolari, iar trilioane vor trebui construite”, a afirmat CEO-ul Nvidia.