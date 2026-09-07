Jianu: Datele privind PIB arată o economie care și-a pierdut din motoarele tradiționale de creștere

Datele publicate privind Produsul Intern Brut (PIB) din primul semestru arată o economie care și-a pierdut o parte importantă din motoarele tradiționale de creștere, deoarece consumul scade, industria se contractă, iar comerțul, transporturile și sectorul HoReCa înregistrează o diminuare a activității, consideră președintele IMM România, Florin Jianu.

‘Datele din primul semestru al anului arată o economie care și-a pierdut o parte importantă din motoarele tradiționale de creștere. Consumul populației scade, industria se contractă, iar comerțul, transporturile și sectorul HoReCa înregistrează o diminuare a activității. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceste evoluții se traduc direct prin reducerea cererii, presiune asupra cifrei de afaceri și dificultăți suplimentare în realizarea investițiilor. Într-o economie care scade cu 0,7% în primul semestru și în care consumul gospodăriilor se reduce cu 2,5%, introducerea unor noi poveri fiscale asupra mediului privat ar avea efectul de a accentua încetinirea economică. Avem nevoie de măsuri care să stimuleze competitivitatea, investițiile și consumul, nu de măsuri care retrag suplimentar resurse din economie’, spune Jianu.

Pentru IMM România, datele statistice indică o economie aflată sub presiunea diminuării consumului și a contracției unor sectoare cu o pondere importantă în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. În același timp, dinamica investițiilor și evoluția construcțiilor reprezintă principalele elemente pozitive și arată necesitatea menținerii unui cadru economic care să stimuleze investițiile private.

În semestrul I 2026, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației s-a redus cu 2,5%, având o contribuție negativă de -1,5 puncte procentuale la evoluția PIB. Scăderea consumului este deosebit de relevantă pentru IMM-uri, având în vedere dependența unui număr foarte mare de întreprinderi din comerț și servicii de cerere internă.

În acest context, IMM România consideră necesare menținerea unui cadru fiscal predictibil și evitarea introducerii unor noi sarcini fiscale care ar afecta capacitatea de investiție a companiilor, accelerarea investițiilor finanțate prin PNRR și fondurile europene, susținerea investițiilor productive ale IMM-urilor și reducerea poverii administrative suportate de întreprinderi.

PIB-ul României a rămas nemodificat față de trimestrul I 2026, în timp ce, comparativ cu trimestrul II 2025, economia a înregistrat o scădere de 0,4% pe seria brută și de 2,0% pe seria ajustată sezonier. În primul semestru al anului, PIB-ul s-a diminuat cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor provizorii (1) publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).