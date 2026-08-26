Jurca: România a primit prima plată din instrumentul financiar SAFE

România a primit miercuri prima plată din instrumentul european SAFE, respectiv 2,5 miliarde de euro, a informat șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, care a menționat că se confirmă rezultatul muncii depuse la Guvern și în toate instituțiile implicate în coordonarea acestui program.

‘Astăzi este o zi importantă pentru apărarea României: am primit prima plată din instrumentul european SAFE – 2,5 miliarde de euro, 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro pe care România o are prin acest program. Această plată confirmă un lucru esențial: am dus la capăt toți pașii procedurali necesari, la timp și cu seriozitate – rezultatul muncii depuse împreună cu colegii din Guvern și din toate instituțiile implicate în coordonarea SAFE’, a scris Mihai Jurca, pe Facebook.

El a subliniat importanța programului SAFE pentru România: ‘Accelerăm investițiile prioritare în apărare; modernizăm capabilitățile militare, aliniate la obiectivele europene comune; consolidăm industria românească de apărare, în cooperare cu industria europeană; creștem interoperabilitatea dintre forțele noastre de apărare și securitate. Securitatea țării și a cetățenilor noștri nu este negociabilă. Depunem toate eforturile pentru dezvoltarea industriei României și pentru apărarea tuturor românilor’.