Kelemen Hunor: I-am spus domnului Grindeanu că prima opțiune este să refacem coaliția

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat luni că i-a transmis liderului PSD Sorin Grindeanu că prima opțiune este refacerea coaliției, deoarece ar fi cea mai bună variantă în prezent.

”I-am spus spus domnului Grindeanu că prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția – asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiții, dacă existe posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Și, sigur, toate celelalte variante sunt mai puțin probabile, fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului, plus sunt niște constrângeri și într-o parte și în partea cealaltă, că au luat niște decizii, atât în PNL și USR, cât și în PSD. De aceea, eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament, la finalul unor discuții cu Sorin Grindeanu.

El a adăugat că va discuta și cu premierul Ilie Bolojan: ”O să vorbesc și cu domnul Bolojan în momentul în care crede. Deci, noi suntem colegi, am fost în aceeași coaliție, suntem în Guvern cu domnul Bolojan, vorbim săptămânal, ne vedem săptămânal și așa este normal”.

Întrebat cât de viabilă ar fi o variantă cu un Guvern PSD, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale susținut din opoziție de către PNL și USR, Kelemen Hunor a menționat că această variantă ”nu are nicio realitate”.

”Am văzut și eu în presă, dar nu există această posibilitate, fiindcă nu ai un raționament politic, cel puțin în ceea ce ne privește. Dar nici nu a fost propusă o astfel de soluție, în afară de zvonurile lansate în prezent. Noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un Guvern minoritar. Indiferent cine face parte din acel Guvern minoritar, ești expus la multe, multe riscuri. Nu pot să iei decizii, nu pot să susții deciziile în Parlament, nu pot să votezi în Parlament. Deci, ceea ce ne așteaptă nu e o perioadă în care un Guvern minoritar poate să facă performanță”, a explicat el.

Liderul UDMR a subliniat că este adeptul refacerii coaliției, ”cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea”.

”N-am vorbit de premier tehnocrat, nu am vorbit de Guvern tehnocrat. (…) Eu doresc refacerea coaliției, fiindcă în acest moment este singura variantă prin care, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, poți să faci treabă. Eu în acest moment nu cred că vom găsi o formulă sau e greu de găsit o formulă cu care poți să mergi până în 2028. De aceea, am spus că, dacă nu reușim, atunci trebuie să mergem din etapă în etapă”, a transmis el.

Despre varianta ca Ilie Bolojan să fie din nou premier, Kelemen Hunor a punctat că trebuie verificat dacă aceasta este posibilă din punct de vedere constituțional: ”E o discuție din punct de vedere constituțional și asta trebuie văzut – dacă se poate sau nu, că a fost dat acest Guvern jos cu 281 de voturi. A doua zi de unde să ai 233 de voturi pentru a pune la loc același Guvern sau același premier? Deci, în acest punct de vedere, există o problemă logică și constituțională. (…) Nominalizarea va veni de la președintele României”.

În opinia sa, se poate discuta și varianta unui Guvern minoritar, dar în prezent nu se pot analiza toate elementele, fiindcă nu au fost finalizate deocamdată consultările între partide și între partide și președintele Nicușor Dan.

Liderul UDMR a adăugat că ar prefera să fie instalat un Guvern până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. ”Sunt câteva jaloane care trebuie trecute prin Guvern și prin Parlament, altfel vom pierde foarte mulți bani”, a indicat el.

Kelemen Hunor a exclus varianta alegerilor anticipate și a unui Guvern tehnocrat: ”Și eu exclud alegerile anticipate. Se poate constituțional și e vorba ‘dacă se poate în principiu, se poate și în practică’, dar eu nu cred că vom ajunge acolo, eu cred că vom reuși să avem un Guvern. (…) Eu nu iau în calcul Guvern tehnocrat”.