Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală este o problemă; se formează un blocaj

Rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, în condițiile în care poate avea loc un blocaj, a declarat luni seara președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Întrebat, la Euronews România, dacă rezistă acest guvern, cu Ilie Bolojan premier, liderul UDMR a arătat că ‘asta depinde doar de PNL’, context în care a afirmat că rotativa guvernamentală va constitui o problemă.

‘Dacă PNL îl susține pe președintele partidului, pe Ilie Bolojan, atunci rezistă. (…) Până când PNL îl susține pe Bolojan, sigur că Bolojan va rezista. Rotativa va fi peste un an de zile. E o problemă. Eu recunosc că nu am susținut rotativa anul trecut, se știe, fiindcă am văzut rotativa din 2023. Cum? Ne-am apropiat de rotativă, iar Ciucă nu mai avea autoritate în administrația centrală, fiindcă funcționarii publici știau că vine rotativa, ‘hai să mai găsim pretexte să nu facem ce e de făcut’. După care sigur că cel care urmează să vină la rotativă dorește să fie parte în deciziile administrative, nu numai politice, fiindcă spune: ‘de mâine eu am responsabilitatea’. Și atunci se formează un blocaj. Eu am văzut în 2023 – dincolo de faptul că noi la rotativă am fost împinși pe scări și am spus că rotativa nu e ceva bun. (…) Am avut argumente când s-a discutat această chestiune, dar până la urmă asta e viața într-o coaliție, fiecare cedează undeva’, a explicat liderul UDMR.

‘Mai vorbim undeva în martie anul viitor sau spre sfârșitul anului să vedem apropiindu-ne de rotativă cum merg lucrurile. Eu sunt sceptic, că am văzut acest film și nu era de mult timp. Am văzut filmul în 2022 – 2023 și nu mi-a plăcut și nu a fost în folosul României. Haideți să vorbim direct: rotativa din 2023 nu a fost în folosul cetățeanului. Uitați-vă la ce s-a întâmplat după 2023’, a susținut Kelemen Hunor.

Conform acestuia, indiferent dacă e rotativă la guvernare sau nu, ‘un nou premier trebuie să meargă cu un program în fața Parlamentului’.

‘Ce va scrie în acel program de guvernare, astăzi nu știm’, a completat Kelemen Hunor.

Referindu-se la bugetul pe acest an, liderul UDMR a precizat că pe zona de investiții se asigură fondurile necesare atât pentru a atrage fonduri din PNRR, dar și pentru a merge cu investițiile importante.

‘Pe partea cealaltă, la cheltuielile cu administrarea, cu personalul, cu salariile, eu cred că va fi un buget echilibrat. Este o chestiune unde, sigur, suntem obligați, nu avem ce să facem, să plătim dobânzile care se vor ridica undeva, dacă nu mă înșel, pe la 12 miliarde sau peste 12 miliarde de euro, peste 60 miliarde de lei, ceea ce este enorm de mult pentru România, asta înseamnă în jur de 3% din PIB. Dacă nu am avea această constrângere, asta ne-ar ajuta enorm de mult, dar trebuie să plătim. Și asta se poate face doar din economie, din venituri în plus sau dintr-un alt împrumut, refinanțezi acest deficit. Deci asta se va întâmpla, din păcate, asta este o povară foarte mare și pe bugetul din 2026, poate cea mai mare povară, poate cea mai mare problemă a României din punct de vedere al bugetului să plătești aceste dobânzi’, a explicat el.

Întrebat despre numirile șefilor serviciilor secrete, el a precizat că nu a participat la nicio discuție în acest sens.

‘N-am participat la nicio discuție, deci nu știu. Nu știu dacă au fost discuții, probabil că au fost, nu știu, nu pot să confirm, nu pot să infirm. Ceea ce pot să vă spun foarte clar – că eu n-am participat la nicio discuție despre servicii. Ultima discuție de care știu eu a fost anul trecut, în august, când președintele Dan a fost la ședința coaliției cu cele două nume cunoscute – Daniel Zbârcea la SRI și Marius Lazurca la SIE. După aceea eu n-am auzit alte nume, nu vorbesc de ceea ce a apărut în presă, pe surse și dinspre PSD și dinspre PNL’, a detaliat Kelemen Hunor.