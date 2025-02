Klaus Iohannis: Demisia, o temă vehiculată din motive populiste și electoraliste

Președintele Klaus Iohannis a apreciat luni că aceia care îi cer demisia vehiculează o temă populistă și electoralistă, menționând că ‘în puține luni’ va pleca de la Cotroceni, și a subliniat că acum este importantă pregătirea pentru alegeri.

‘Cred că este o temă vehiculată din motive populiste și electoraliste, pentru că, nu-i așa, funcționăm după Constituție. Atunci când am fost ales, peste șase milioane de români mi-au dat votul, pentru ca să fac lucrurile ca la carte, iar cartea este Constituția. Și în Constituție scrie foarte clar și îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul președintelui nou ales. Cred că am lămurit cu asta toată discuția. Oricum, nu cred că despre asta trebuie să vorbim. Eu, oricum, peste puține luni plec și ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum și pe cele bune, și pe cele rele. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri’, a spus președinte, în cadrul unei conferințe de presă.

Klaus Iohannis participă, luni, la reuniunea informală a Consiliului European pe teme de apărare de la Bruxelles, Regatul Belgiei.