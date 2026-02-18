Kremlinul acuză Ucraina de șantaj ca urmare a imposibilității de a trimite țiței rusesc în Ungaria

Kremlinul a acuzat marți Ucraina de faptul că șantajează Ungaria, în contextul imposibilității acestei țări de a primi petrol rusesc, după refuzul Croației de a intermedia livrările, relatează agenția EFE.

”Observăm că se produce un anumit șantaj energetic din partea Ucrainei față de Ungaria, stat membru al Uniunii Europene”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferința de presă zilnică.

Moscova se află în contract cu Budapesta, ”dar situația se complică din cauza poziției Ucrainei”, a explicat acesta.

Peskov a dat asigurări că problema ”este dezbătută la nivel corporativ de către companiile furnizoare, care au obligații contractuale”.

Luni, ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins propunerea Ungariei ca Croația să permită transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria, dar a oferit ajutorul țării sale pentru livrarea de petrol din alte surse.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, solicitase ca ”Croația, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei și Slovaciei din motive politice”.

”Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele țări, dar contribuie la finanțarea războiului și a atacurilor împotriva poporului ucrainean. Este momentul să oprim această speculație de război”, a răspuns oficialul croat.

Slovacia și Ungaria sunt singurele țări din Uniunea Europeană care nu au oprit importurile energetice din Rusia, în pofida sancțiunilor impuse ca urmare a declanșării războiului în Ucraina, în 2022.