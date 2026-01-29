Lukoil şi-a vândut activele internaţionale către fondul american Carlyle Group

Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Reuters.

Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacția este supusă aprobărilor de reglementare și că în paralel continuă discuțiile cu alți potențiali cumpărători. Termenii financiari nu au fost dezvăluiți. Cu toate acestea, activele externe totale ale Lukoil sunt evaluate de analiști la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

‘Acordul semnat nu este unul exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle’, a informat Lukoil.

Separat, fondul american de private equity Carlyle Group a anunțat joi că acordul de a cumpăra activele internaționale ale companiei rusești Lukoil este condiționat de finalizarea procedurilor de due diligence și de obținerea aprobărilor din partea organismelor de reglementare.

Într-un comunicat de presă, Carlyle a informat că abordarea sa față de activele Lukoil se va concentra pe ‘asigurarea continuității operaționale, păstrarea locurilor de muncă, stabilizarea bazei de active și susținerea unei performanțe sigure și fiabile în întregul portofoliu prin asigurarea unei supravegheri dedicate și a unor capacități operaționale internaționale’.

Lukoil a fost inclus pe lista entităților sancționate de SUA în luna octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Această mișcare a forțat gigantul petrolier rus să își vândă activele din străinatate. În conformitate cu sancțiunile americane, Lukoil avea termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-și vinde activele din străinătate.

Trezoreria SUA a blocat până în prezent două încercări ale Lukoil de a-și vinde activele din străinătate, prima dată către traderul elvețian Gunvor, în luna octombrie a anului trecut, iar ulterior a respins un acord sub forma unui schimb de acțiuni propus, în luna decembrie, de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii rusești VTB.

În calitate de cea mai diversificată companie petrolieră rusească la nivel internațional, Lukoil deține participații la rafinării în Europa, participații semnificative în câmpuri petroliere din Irak până în Kazahstan și o rețea de 5.300 de stații de alimentare cu petrol în 20 de țări.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.