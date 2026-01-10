Manole: Am stabilit cu președinta Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse un plan pentru acest început de an

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, a stabilit cu președinta Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES), Luminița Popescu, un plan pentru acest început de an, care vizează printre altele, înființarea unui consiliu consultativ format din ONG-uri, experți și reprezentanți ai mediului academic.

”Am stabilit împreună cu președinta Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES) un plan pentru acest început de an: vom convoca în această lună Comisia Națională în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES) și comisiile județene (COJES); vom înființa un consiliu consultativ format din ONG-uri, experți și reprezentanți ai mediului academic – politicile se construiesc împreună cu cei care lucrează zi de zi în teren; am discutat ca ITM să prezinte rapid situația referitoare la abuzurile din piața muncii împotriva femeilor; am cerut ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare și formare profesională”, a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că își dorește o colaborare eficientă între ANES, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru ca sprijinul acordat femeilor, mai ales în zonele vulnerabile, ”să însemne nu doar protecție, ci și șanse reale de independență economică și integrare pe piața muncii”.

De asemenea, ministrul Muncii a anunțat că a solicitat Direcției Generale Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe cu Finanțare Externă din minister să includă dimensiunea de gen în proiectele ei și că a cerut ANES să înainteze propuneri pentru planuri de interes național.

”Și, nu în ultimul rând, i-am rugat să evalueze critic câte măsuri a implementat Ministerul Muncii în cadrul Strategiei Naționale de Egalitate de Șanse. Am spus clar anul trecut: preluarea ANES la Ministerul Muncii este o soluție bună pentru un răspuns mai adecvat al statului, coordonat și integrat. Și mă voi ține de cuvânt”, a punctat Petre Florin Manole.