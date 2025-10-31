Manole: Investim peste 4 miliarde de lei, din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunități marginalizate

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat joi lansarea celui mai mare proiect din istoria Uniunii Europene în domeniul asistenței sociale, în valoare de peste 4 miliarde de lei din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunități marginalizate și peste 400.000 de beneficiari.

‘Investim peste 4 miliarde de lei, din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunități marginalizate. Este un proiect care face din România, țară de avangardă în Uniunea europeană. Este un proiect extrem de mare, cel mai mare proiect din istoria UE, atunci când vorbim despre asistența socială. Vorbim de intervenție în 2.000 de comunități rurale din România, vor fi peste 400.000 de beneficiari. Vor fi intervenții pe mai multe planuri, din punct de vedere al asistenței sociale, din punct de vedere al asistenței medicale, din punct de vedere al reducerii abandonului școlar’, a menționat Manole, într-o postare video pe Facebook.

Acesta a subliniat că va integra colaborarea cu un alt proiect ‘foarte mare’ al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și care vizează identificarea celor mai greu angajabile persoane din România.

‘Pot să vă spun că vom integra colaborarea și cu un alt proiect foarte mare pe care îl are Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și care are ca obiectiv să identifice persoanele cele mai greu angajabile din România, adică oamenii care nu au avut niciodată acces la vreun program de formare, care nu au competențe și aptitudini, care eventual locuiesc departe de locurile de muncă și care au diferite dificultăți în accesarea unui un loc de muncă’, a mai transmis ministrul Muncii pe rețeaua de socializare.