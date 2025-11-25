MF: Încasările din TVA au crescut cu 6,7 miliarde lei în trimestrul al treilea din acest an

Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor transmise luni de Ministerul Finanțelor.

Din suma de 6,74 miliarde de lei, aproximativ 4,57 miliarde de lei reprezintă încasările suplimentare aferente trimestrului III 2025 (iulie-septembrie).

Raportat la perioada ianuarie-septembrie 2025, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în trimestrul al treilea, precizează instituția într-un comunicat transmis AGERPRES.

De asemenea, ritmul de creștere a încasărilor din TVA în intervalul iulie-septembrie 2025 a ajuns la 14,8%, semnificativ peste media de 3,8% înregistrată în primele șase luni ale anului (ianaurie – septembrie), comparativ cu aceleași perioade din 2024.

ANAF a încasat din TVA 12,556 miliarde de lei în august 2025 și 12,207 miliarde de lei în septembrie 2025. ‘Foarte important de menționat este faptul ca încasările din septembrie reflecta exclusiv TVA aferenta lunii august, deoarece ceea ce se facturează în august se declara și se plătește în jurul datei de 25 septembrie. Prin urmare, încasările din luna septembrie reflecta strict baza fiscala (consumul) din luna august’, precizează MF.

Instituția menționează că încasările din TVA din luna septembrie sunt mai mici decât cele din august dintr-un motiv tehnic sezonier: ‘în luna septembrie se încasează TVA aferent lunii august, iar luna august este, în mod tradițional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activității economice’.

De asemenea, companiile funcționează la capacitate redusă, o parte a volumului de facturare se mută după perioada de concedii, iar consumul scade față de lunile de vârf, explică MF.

‘La acest efect sezonier se adaugă un element specific anului 2025: în iulie au existat cumpărături anticipate și un vârf de vânzări, deoarece companiile și consumatorii au achiziționat un volum semnificativ de bunuri înainte de majorarea TVA de la 1 august. Această accelerare a vânzărilor a crescut baza fiscală a lunii iulie, ceea ce a majorat artificial încasările înregistrate în august și face ca încasările din septembrie să pară mai mici, în absența perspectivei asupra întregului context’, precizează ministerul în comunicat.

Potrivit MF, datele din ultimii ani arată foarte clar acest tipar sezonier pentru nivelul încasărilor din luna septembrie, care reprezintă în mod constant doar circa 97-98% din încasările lunii august, indiferent de contextul economic, fiscal sau politic. Este un fenomen structural, vizibil an de an’, au mai transmis reprezentanții MF.

August are activitate redusă, iar cumpărăturile anticipate din iulie au deplasat încasările într-o lună anterioară – un efect mai puternic decât creșterea cotei de TVA. Fenomenul este unul normal și se regăsește și în seriile istorice din anii precedenți.

Potrivit sursei citate, creșterea TVA la 21% nu se vede complet în încasări în luna septembrie din două motive tehnice. Primul este legat de un efect economic comportamental de ‘cumpărături înainte de majorare’. În luna iulie (cu TVA 19%), multe companii și retaileri au vândut stocuri semnificative înainte de creșterea TVA, ceea ce a majorat baza fiscală aferentă lunii iulie. TVA aferentă lunii iulie s-a încasat în 25 august, deci august 2025 are o bază semnificativ mai mare, cu TVA de 19%.

Cel de-al doilea motiv: creșterea cotei TVA de la 19% la 21% nu compensează baza economică redusă din august, care este structural o lună cu activitate economică scăzută, ale cărei încasări se reflectă în luna septembrie, arată MF în comunicat.

De asemenea, rambursările de TVA cresc în septembrie și reduc netul colectat, întrucât septembrie este o lună în care se procesează multe deconturi cu opțiune de rambursare (mai ales pentru firmele afectate de oprirea activității în august, respectiv declararea întârziată a TVA, cu efecte în apariția regularizărilor și creșterea volumului de rambursări procesate în luna septembrie).

În concluzie, evoluția încasărilor din septembrie, în raport cu luna august, nu reprezintă o deteriorare a colectării, ci este determinată de sezonalitatea lunii august, de efectele anticipate ale creșterii TVA și de dinamica rambursărilor. Ca și în anii precedenți, în lunile următoare încasările au o evoluție pozitivă pe măsura revenirii activității economice.

‘Pentru o evaluare obiectivă a impactului măsurilor, este necesară o analiză pe un interval cât mai extins, comparativ cu aceeași perioadă din anii precedenți. De asemenea, trebuie avută în vedere diminuarea impactului comportamental generat în lunile care au marcat modificări ale politicii fiscale, astfel încât analiza să reflecte cât mai fidel evoluțiile naturale ale gradului de colectare’, au mai explicat reprezentanții Ministerul Finanțelor.