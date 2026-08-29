Ministerul Energiei a efectuat plăți din PNRR în valoare de 233,07 milioane de euro, până la 28 august 2026

Ministerul Energiei a efectuat, până pe 28 august 2026, plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de 233,07 milioane de euro, informează vineri instituția.

În comparație, plățile efectuate până la finalul anului trecut s-au ridicat la 212,57 milioane de euro, iar totalul plăților cumulate către beneficiari de la începutul programului a depășit astfel 445 milioane de euro.

Potrivit datelor ministerului, în intervalul 24 – 28 august 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 11,48 milioane de euro și au fost autorizate 14 cereri de transfer, cu o valoare totală de 35,50 milioane de euro.

În curs de procesare se află 23 de cereri de transfer în valoare de aproximativ 42,97 milioane de euro, din care 5 dosare, de 6,83 milioane de euro, provin din 2025 (trimestrul II: 0,41 milioane de euro – 1 dosar; trimestrul III: 5,49 milioane de euro – 3 dosare și trimestrul IV: 0,94 milioane de euro – 1 dosar), iar 18 dosare, cu un total de aproape 36,13 milioane de euro, sunt din 2026 (trimestrul I: 10,94 milioane de euro – 3 dosare; trimestrul II: 3,84 milioane de euro – 5 dosare; trimestrul III: 21,36 milioane de euro – 10 dosare).

În ceea ce privește valoarea contractelor încetate/reziliate din PNRR, aceasta s-a ridicat la 67,04 milioane de euro, iar valoarea rămasă pentru care se pot depune solicitări este de 157,15 milioane de euro.

Ministerul Energiei precizează că în data de 28 august 2026 a îndeplinit ținta privind construirea de centrale de cogenerare și încălzire centralizată. Astfel, cele două proiecte de cogenerare de înaltă eficiență, implementate la nivelul UAT Constanța și Arad, au primit acceptul tehnic de punere sub tensiune pentru începerea perioadei de probe din punct de vedere tehnic.

De asemenea, două proiecte dezvoltate de OMV Petrom, care vizează instalarea unei capacități de electroliză de 55 MW pentru producția de hidrogen verde au fost finalizate. Producția de hidrogen verde contribuie la atingerea obiectivelor de decarbonizare naționale și europene.

‘Reafirmăm angajamentul de a asigura procesarea cu celeritate a cererilor de transfer și de a sprijini beneficiarii în finalizarea cu succes a tuturor proiectelor finanțate prin PNRR. Ritmul susținut al plăților și progresul înregistrat confirmă avansul investițiilor din sectorul energetic și contribuie la accelerarea procesului de modernizare și tranziție energetică a României’, se arată într-un comunicat al ME.