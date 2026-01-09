Ministerul Energiei are în vederea scăderea valorii voucherului de 50 de lei din factura consumatorilor vulnerabili

Ministerul Energiei lucrează împreună cu operatorii de distribuție și furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național.

‘Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Lucrăm împreună cu operatorii de distribuție și furnizare la un mecanism prin care pentru oamenii cu un venit sub 2.000 de lei, de exemplu, să li se scadă cei 50 de lei direct din factură, fără a-i mai pune pe drumuri, să se scrie în platformă, să ia fizic cardul de la poștă, să se tot plimbe’, a explicat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, scăderea automată din factura consumatorilor vulnerabili a voucherelor de ajutor de 50 de lei ar putea deveni funcțională după 31 martie.

‘Imediat ce se termină actuala schemă, în 31 martie, am putea veni cu această nouă formulă prin care să li se scadă automat din factură acea sumă de bani, pentru a proteja consumatorii vulnerabili, aproximativ 2,1 milioane puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni’, a menționat ministrul.

Acesta i-a invitat, din nou, pe consumatorii casnici să se uite pe comparatorul de prețuri al ANRE și să aleagă oferta cea mai bună în contextul noilor oferte făcute de operator de furnizare a energiei electrice la începutul de an.

‘Legislația este una care stimulează acest lucru și îi invit pe toți românii să facă această opțiune pentru furnizorii care le oferă energie electrică la un preț mult mai bun’, a subliniat Bogdan Ivan.

În jur de patru milioane de persoane vulnerabile au început să primească, lunar, din vara anului trecut, un voucher în valoare de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Național, la sediul Dispecerului Energetic Național, având în vedere prognozele meteorologice din această perioadă. Comandamentul Energetic Național are rolul de a monitoriza funcționarea Sistemului Energetic Național (SEN) și a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (SNTGN).