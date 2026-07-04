Ministerul Energiei: Plățile efectuate din PNRR au depășit 130 milioane euro, în 2026

Valoarea plăților efectuate către beneficiarii proiectelor din sectorul energiei finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în 2026 a depășit 130 milioane euro, totalul plăților cumulate de la începutul programului fiind de 342,77 milioane euro, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026 au fost autorizate și efectuate plăți pentru 7 cereri de transfer și o factură de asistență tehnică aferente proiectelor finanțate prin PNRR, valoarea totală a sumelor achitate fiind de 19,66 milioane euro.

În ceea ce privește cererile de transfer în curs de procesare, acestea sunt în valoare de aproximativ 133,85 milioane euro, respectiv 35 de dosare, în sumă de 78,89 milioane euro, din 2025, și 47 de dosare, totalizând 54,96 milioane euro, din 2026.

De asemenea, au fost încetate/reziliate contracte în sumă de 67,07 milioane euro.

Valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 278,27 milioane euro, sumă ce poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare ce pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu Comisia Europeană.

‘Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă. La nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare. În acest sens, au fost luate măsuri privind prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, pentru a beneficia de întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241. Suplimentar, întrucât 80% dintre cererile de transfer sunt finale, au fost prioritizate vizitele de monitorizare. În plus, pentru a reduce durata procesului de autorizare a cererilor finale, analizăm posibilitatea autorizării cererilor de transfer pentru proiectele care au obținut NPT (Notificarea de punere sub tensiune), etapă la care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate’, se menționează în comunicat.

Totodată, Ministerul Energiei își reafirmă angajamentul de a procesa cu celeritate cererile de transfer și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

‘Evoluția constantă a plăților efectuate și numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investițiilor din sectorul energetic și contribuie la accelerarea procesului de modernizare și tranziție energetică a României’, transmit reprezentanții ministerului.