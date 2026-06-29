Ministerul Finanțelor: Moody’s avertizează că incertitudinea politică poate afecta consolidarea fiscală

Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce, la finalul săptămânii trecute, agenția de rating Moody’s a atras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România.

Potrivit Moody’s, un cadru politic stabil și capacitatea instituțională de a susține măsurile necesare sunt importante pentru menținerea traiectoriei fiscale asumate de România în perioada următoare, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

‘Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară. Am mai fost într-un punct vulnerabil și am reușit, prin măsuri dificile și printr-o direcție fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilității trebuie păstrată. Agențiile de rating nu se uită doar la cifre. Se uită și la capacitatea unei țări de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe și de a rămâne predictibilă pentru investitori și partenerii europeni’, a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Moody’s menționează că, până în prezent, așteptările sale au vizat continuarea reducerii deficitului bugetar, de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,9% în 2027. Agenția arată însă că această traiectorie depinde de capacitatea României de a menține consolidarea fiscală și de a adopta măsurile necesare după anul 2026, susține MF.

Comentariul Moody’s semnalează, de asemenea, presiunea costurilor de finanțare. Agenția estimează că plățile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 și la 9,6% în 2027, pe fondul randamentelor ridicate și al creșterii datoriei publice din ultimii ani. Totodată, Moody’s notează vulnerabilitatea României la fluctuațiile cursului de schimb, în condițiile în care puțin peste 50% din datoria publică este denominată în valută, precizează Ministerul Finanțelor.

O altă miză majoră indicată de agenție este implementarea reformelor și investițiilor rămase din Mecanismul de Redresare și Reziliență, înainte de termenul-limită de 31 august 2026.

‘Moody’s remarcă faptul că România a accelerat implementarea PNRR, rata ajungând la aproximativ 70% după ultima plată aprobată de Comisia Europeană, însă întârzierile în formarea unui guvern stabil pot afecta finalizarea reformelor și investițiilor rămase. Analiza Moody’s nu reprezintă o acțiune de rating și nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit’, se mai arată în comunicatul citat.

România beneficiază de un rating ‘Baa3’ atribuit de Moody’s. Toate cele trei mari agenții de rating (S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch) au o perspectivă ‘negativă’ asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiții n.r.).