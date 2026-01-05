Ministerul Mediului declanșează procedura de selecție pentru ocuparea postului de director general al ANAR

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a declanșat procesul de selecție pentru ocuparea funcției de director general al Administrației Naționale ‘Apele Române’ (ANAR) și așteaptă dosarele candidaților interesați până la data de 12 ianuarie.

Potrivit unui comunicat de presă, transmis luni AGERPRES, pentru prima dată, numirea viitorului director general ANAR se realizează printr-un demers deschis, public și fundamentat pe competență și integritate, după o perioadă îndelungată în care conducerea instituției a fost stabilită prin numiri eminamente politice, în care criteriile profesionale și de integritate au fost secundare susținerii din partea politicienilor.

‘Administrația Națională ‘Apele Române’ a fost, de-a lungul anilor, afectată de scandaluri publice repetate, care au erodat încrederea cetățenilor și au slăbit capacitatea instituției de a-și îndeplini misiunea. Este momentul unei schimbări reale. România are nevoie de o reformă profundă a sistemului de gospodărire a apelor, după decenii de investiții insuficiente și de decizii luate fără o viziune coerentă. Prin acest proces deschis și riguros, ne propunem să identificăm un profesionist care să aibă competența, integritatea și autoritatea necesare pentru a conduce ANAR într-o etapă critică pentru siguranța hidrologică a țării’, a declarat, în comunicat, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Procesul de selecție este organizat într-un cadru de maximă transparență, care presupune înregistrarea și publicarea interviurilor, pentru a asigura responsabilitate publică și un standard ridicat de credibilitate instituțională.

Candidații vor fi intervievați de o comisie formată din experți cu recunoaștere internațională în domeniul gestionării apelor, cu experiență relevantă în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundații și adaptare la schimbările climatice.

Pentru a putea participa la interviu, candidații vor transmite un dosar care să conțină următoarele documente: copie digitală a actului de identitate; documente care atestă experiența profesională în domeniul apelor, inclusiv experiența academică, dacă este cazul; certificat de cazier judiciar din care să rezulte lipsa unor condamnări pentru fapte de corupție sau trafic de influență;

o scrisoare de intenție de maximum 500 de cuvinte (3000 caractere) care să prezinte succint viziunea managerială și principalele 3 – 5 măsuri de reformă instituțională pe termen scurt, mediu și lung.

Dosarele vor putea fi transmise până la data de 12 ianuarie 2026, la adresa de e-mail: [email protected], iar interviurile vor avea loc în perioada 14 – 16 ianuarie 2026.

Ministerul de resort menționează că, în situația în care anumite documente solicitate nu pot fi depuse la acest termen din motive care țin de emiterea lor de către instituții publice, candidații pot transmite dovada solicitării acestora.

Ministra Mediului a anunțat, în data de 10 decembrie 2025, că a primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță, în contextul crizei apei din județul Prahova. În locul său, a fost numit Sorin Rândașu, directorul pentru Departamentul pentru Situații de Urgență.