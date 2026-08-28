Ministerul Sănătății simplifică normele pentru aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea Normelor privind aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale.

‘Așa cum am anunțat ieri (n.r. – miercuri), am demarat procesul pentru simplificarea normelor pentru aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale. Am eficientizat circuitul administrativ și am eliminat etapele intermediare și pașii inutili din proceduri astfel încât să intervenim din timp, înainte ca stocurile să se epuizeze’, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, citat într-un comunicat transmis joi AGERPRES.

Potrivit comunicatului Ministerului Sănătății, măsurile propuse vizează:

* autorizarea mai rapidă: ANMDMR va putea demara autorizarea unei noi cantități de medicamente, din timp, imediat ce stocul autorizat anterior scade la 30% (față de pragul anterior de 10%);

* simplificarea circuitului documentelor: se elimină etapele intermediare ineficiente, permițând ANMDMR să contacteze direct comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății pentru a stabili nevoia de medicamente;

* monitorizare continuă: ANMDMR va avea obligația explicită de a supraveghea permanent stocurile medicamentelor autorizate pe procedura de nevoi speciale și de a interveni prompt atunci când un medicament nu mai poate fi asigurat prin distribuția obișnuită.