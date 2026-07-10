Ministrul Culturii: Interimatul nu poate fi o formulă de administrare pe termen nelimitat

Interimatul nu poate fi o formulă de administrare pe termen nelimitat, iar instituțiile de cultură și publicul merită manageri selectați prin concurs, cu proiecte asumate, nu conduceri provizorii transformate în obicei, a declarat ministrul interimar al Culturii, Andras Istvan Demeter.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, angajamentul asumat la începutul mandatului privind aplicarea consecventă a legii speciale a managementului cultural se concretizează.

”După câteva tergiversări, perioada de evaluare managerială anuală pentru anul 2025 a fost încheiată, iar intrarea în legalitate în ceea ce privește obligația de organizare a concursurilor este prioritară. Interimatul are rolul strict de a asigura continuitatea administrativă până la organizarea concursului prevăzut de lege. El nu poate substitui un contract obținut transparent, prin concurs public de proiecte de management”, arată joi sursa citată.

Independent de cauzele de vacantare, interimatul a fost prelungit, deseori, mult peste caracterul său temporar, anumite instituții funcționând de peste un deceniu fără niciun concurs de proiecte manageriale, în timp ce altele au continuat să funcționeze prin prelungiri succesive ale interimatului, chiar de la înființarea lor, se menționează în comunicat.

Situația actuală a interimatelor din instituțiile subordonate Ministerului Culturii nu este uniformă, iar tratarea ei distinctă este mai mult decât necesară, transmite Ministerul Culturii.

Conform sursei citate, în anumite instituții, interimatele au apărut recent, ca urmare a încetării mandatelor aflate în derulare. Este cazul Operei Naționale Române și Teatrului Național ‘Mihai Eminescu’ din Timișoara, unde derularea concursurilor se apropie de final.

Distinct de acestea, s-au născut interimate noi, rezultate în urma evaluărilor de management pentru anul 2025. În aceste cazuri, la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, Teatrul Național de Operă și Balet ‘Oleg Danovski’ din Constanța, Teatrul Național de Operetă și Musical ‘Ion Dacian’, Muzeul Național ‘George Enescu’ din București și la Teatrul Muzical ‘Ambasadorii’, organizarea concursurilor este condiționată de soluționarea contestațiilor sau de situația procesuală specifică.

Din perspectiva stabilității instituționale, este situația interimatelor de lungă durată, prelungite semnificativ peste termenul prevăzut de lege la Corul Național de Cameră ‘Madrigal – Marin Constantin’, Opera Națională Română și Complexul Muzeal Național ‘Moldova’ din Iași, Institutul Național al Patrimoniului, Teatrul Național din Târgu-Mureș, Centrul Național de Artă ‘Tinerimea Română’, Muzeul de Artă ‘Vasile Grigore – pictor și colecționar’ și la Centrul de Cultură ‘George Apostu’ din Bacău, precizează reprezentanții ministerului.

În majoritatea cazurilor, concursurile au fost fie lansate, fie sunt în diverse etape ale pregătirii.

Există și instituții aflate în interimat încă de la înființare: Muzeul Național ‘Constantin Brâncuși’, Muzeul Național ‘Brătianu’, Muzeul Ororilor Comunismului în România și Oficiul de Film și Investiții Culturale – pentru ultimul dintre acestea concursul fiind în desfășurare.

”Indiferent de reacțiile publice pe care le generează evaluările și concursurile de management, comisiile sunt constituite transparent, în condițiile prevăzute de lege, iar activitatea lor trebuie văzută prin prisma respectării procedurilor și a criteriilor, nu prin raportare la satisfacția ori nemulțumirea generată de rezultat. Legitimitatea unei proceduri nu depinde de identitatea câștigătorului și nici de interesul unor persoane/grupuri față de un anumit deznodământ. Evaluările și concursurile trebuie acceptate ca expresie a aplicării cadrului de reglementare, inclusiv atunci când concluziile lor confirmă existența unor deficiențe manageriale sau când niciun candidat nu îndeplinește standardele/cerințele necesare”, transmite Ministerul Culturii.

Ministrul interimar al Culturii, Andras Istvan Demeter, spune că ”legea nu se aplică selectiv și nu se aplică doar atunci când e convenabil”.

”Interimatul nu poate fi o formulă de administrare pe termen nelimitat. Instituțiile de cultură și publicul, vizitatorii acestora, merită manageri selectați prin concurs, cu proiecte asumate, nu conduceri provizorii transformate în obicei. Concursul de management este regula, iar noi ne asigurăm că excepția tranzitorie nu înlocuiește regula’, afirmă Andras Istvan Demeter.

În timp ce procesul de elaborare a legii-cadru și a codurilor culturii rămâne preocuparea principală, necesitând timp și consultări extinse, de îndată ce cadrul constituțional va permite acest lucru, Ministerul Culturii va înainta spre adoptare forma adaptată a legii managementului la realitățile prezentului, se mai menționează în comunicat.

”Până atunci, concursurile de management continuă etapizat, la toate instituțiile unde nu există impedimente de ordin tehnic, administrativ, legal sau juridic. Concursul de proiecte manageriale trebuie să fie regula, iar interimatul să rămână ceea ce legiuitorul a prevăzut încă de la primul concurs de acest gen din România: o soluție excepțională și, ca atare, limitată în timp”, subliniază sursa citată.