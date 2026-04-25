Bolojan: Obiectivul este să întărim sistemul energetic, în aşa fel încât să avem un preţ mai bun pentru cetăţeni şi mediul privat

„Am fost în această dimineaţă la Ministerul Energiei, unde am discutat cu domnul Ivan şi echipa despre urgenţe şi problemele cele mai importante. Obiectivul este să întărim sistemul energetic, în aşa fel încât să avem un preţ mai bun pentru cetăţeni şi mediul privat. Este foarte important să nu pierdem banii europeni, să creştem producţia de energie, să ne creştem capacitatea de stocare şi să avem companii de stat performante în energie”, afirmă premierul Ilie Bolojan, după întâlnire.

Potrivit acestuia, o primă urgenţă este accesarea fondurilor europene, întrucât prin Ministerul Energiei se derulează „un număr mare de proiecte de investiţii„ aflate în diferite faze, unele avansate, altele „cu risc de a nu fi terminate”.

„Finalizarea în bune condiţii a proiectelor finanţate din granturi va fi o prioritate în lunile următoare. În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, este necesar să îndeplinim anumite condiţii, aşa-numitele jaloane. În acest sens, trebuie să adoptăm mai multe acte normative, pe care le-am analizat astăzi. Am identificat acele măsuri care pot ridica dificultăţi şi, prin dialog cu Comisia Europeană, vom clarifica detaliile în perioada următoare, astfel încât propunerile legislative să fie considerate jaloane îndeplinite”, a precizat Bolojan.

Premierul a mai spus că un alt capitol „important” îl reprezintă proiectele finanţate prin Fondul de Modernizare, unde sunt disponibile „sume importante”.

„Înseamnă reţele electrice mari, staţii de transformare, parcuri fotovoltaice, stocare etc. Şi aici sunt întârzieri, deşi ministerul a făcut eforturi mari pentru a le recupera. Am convenit că este nevoie de sprijin instituţional, prin implicarea unor specialişti, şi că vom realiza un parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finaliza apelul de proiecte pentru stocare”, a explicat premierul.

Al treilea subiect discutat cu ministrul Bogdan Ivan a fost, potrivit prim-ministrului, a fost administrarea companiilor din subordinea Ministerului Energiei, în special cele cu rol strategic, precum Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, privind proiectele lor de investiţii şi planurile pentru anii următori.

„Le-am mulţumit domnului Ivan şi echipei de conducere pentru colaborarea pe care am avut-o. Am convenit, de asemenea, ca angajamentele României pe această componenta de energie să fie continuate şi respectate”, a încheiat Ilie Bolojan.