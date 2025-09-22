Ministrul Economiei, despre măsurile din pachetul 2: În interpretarea Guvernului, aceste pachete sunt constituţionale

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituţionale din punctul de vedere al Guvernului. Dincolo de hotărârea Curţii Constituţionale şi de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituţionalitate, Miruţă a atras atenţia că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe o zi pe alta şi acesta este motivul pentru care Guvernul a venit cu aceste propuneri fiscale.

Întrebat, duminică seară, la Digi 24, dacă Guvernul ar trebui să demisioneze, în cazul în care pachetul al doilea de măsuri fiscale nu trece de Curtea Constituţională, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că Executivul a analizat foarte bine înainte de a prezenta pachetul de măsuri.

”Acest Guvern a analizat foarte bine dacă pentru conţinutul acestui pachet 2 există susţinere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din pachetul 2, mini-pachete, că au fost vreo 5-4 atacate, sunt constituţionale. Altfel, judecătorii Curţii Constituţionale sunt şi ei emanaţia unor decizii politice în România. Modul în care este compusă Curtea Constituţională este la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, a Senatului, cumva dintr-o aceeaşi parte cu echipa guvernamentală. PSD, PNL, UDMR sunt cei care au propus până acum judecători la Curtea Costituţională. Logica ar fi să fie convergente deciziile Guvernului cu deciziile Curţii Constituţionale pe acest pachet 2, cu mini-pachetele subsecvente”, a declarat Miruţă.

Ministrul Economiei a atras atenţia că România se află într-o situaţie dificilă.

”România este într-o situaţie economică, financiară, destul de strâmtorată. (…) Nu sunt suficienţi bani şi nu sunt suficienţi bani pentru ziua de mâine în unele situaţii. De aceea Guvernul a venit cu aceste propuneri”, a spus Miruţă.

Întrebat dacă Guvernul are şi un plan B în cazul în care pachetul al doilea de măsuri ar fi respins de CCR, Miruţă a răspuns că dacă acest lucru se va întâmpla, ar însemna că nu există susţinere pentru Guvern.

”Dacă nu-i constituţional, înseamnă că nu există susţinere pentru aceste măsuri coordonate de premierul Ilie Bolojan, susţinute de partidele care compun această coaliţie, pentru că, să ştiţi, orice emanaţie, decizie a Guvernului, dincolo de croşetările astea prin diverse studiuri de televiziune, să ştiţi că rezultă prin decizie în unanimitate cu toate partidele aflate la guvernare. Nu poţi să spui că la şedinţă la Palatul Victoria ridici mâna şi eşti de acord, după care la televizor vii şi spui că ce a decis Guvernul este ceva ce eu nu doresc. Orice decizie se ia cu unanimitate”, a precizat Radu Miruţă.

Curtea Constituţională dezbate, în 24 septembrie, mai multe sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.

Lideri politici de la diferite partide, inclusiv premierul, au afirmat că o eventuală respingere a legilor de către Curtea Constituţională înseamnă că Guvernul nu mai are susţinere şi ligitimitate şi ar putea urma o demisie.