Ministrul Economiei: Managementul companiilor de stat trebuie să funcționeze pentru companiile de stat

Managementul companiilor de stat trebuie să fie unul care corespunde activității acestora, a declarat, luni, ministrul Economiei, Radu Miruță, care a precizat că a propus o abordare care să permită profesioniștilor să acceadă în aceste funcții.

‘Înțeleg că diseară, la ora 17:30, este o ședință de coaliție. Este în dezbatere publică un proiect de modificare a legii prin care se ajunge să se conducă aceste companii de stat din partea Secretariatului General al Guvernului. Eu am propus o altă abordare care să rezolve astfel încât oamenii profesioniști să poată ajunge acolo’, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, ‘o provocare’ a discuțiilor este modificarea Ordonanței 109 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ‘astfel încât managementul companiilor de stat să funcționeze pentru companiile de stat și asta să se întâmple cât mai repede, pentru că, cu cât oprești mai repede un rău, care, în anumite situații, este în desfășurare, cu atât este mai în avantajul statului român’.

‘Statul român a avut de suferit din cauza managementului companiilor care ar fi trebuit să gestioneze în interesul statului resursele pe care acele companii le aveau în coordonare. Nu s-a prea întâmplat asta dacă ne uităm în ultimii 35 de ani. Situația acestor companii, în multe dintre cazuri a fost de la profit, la reducerea profitului, la pierdere, la insolvență și unele dintre ele în faliment. Trebuie să oprim derdelușul ăsta, să frânăm modul în care se alunecă acum în acel punct și să reușim încet-încet să urcăm’, a arătat Miruță.

Ministrul a spus că în 24 de ore, după anunțul privind pentru selecțiile în companiile de stat, a primit 600 de CV-uri din partea celor interesați să conducă aceste companii de stat, iar luni dimineață numărul a ajuns la 1.700.

‘Statul român nu este un stat sărac. Este un stat sărăcit, pentru că românii nu ajung să simtă în buzunarul lor bani suplimentari izvorâți din faptul că locuiesc și trăiesc într-o țară care are aceste resurse’, a explicat Radu Miruță.