Ministrul Economiei: Măsurile fiscale vor începe să producă rezultate, cu o inerție mai mare, în șase-șapte luni

Măsurile fiscale și cele prin care Guvernul își reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în șase-șapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, la cea de a XXXII-a ediție a Topului Firmelor din Capitală, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB).

‘Măsurile acestea care colectează datoriile la bugetul de stat – și sunt mari și sunt multe și sunt necolectate – și măsurile prin care Guvernul își reduce cheltuielile încep să producă rezultate, cu o inerție mai mare, în șase-șapte luni, iar Guvernul, din motive pe care n-are niciun rost să le mai aduc în discuție, era într-o situație în care avea nevoie de bani a doua zi. A fost o încercare de a face un parteneriat tot cu aceia care duc greul acestei țări’, a explicat ministrul.

Ministrul a precizat că, la nivel național, este relevant ce se întâmplă în București, în condițiile în care 30% din PIB-ul României e generat de zona București-Ilfov.

El a menționat că Guvernul este preocupat de ceea ce se întâmplă cu mediul de afaceri din punct de vedere fiscal.

‘La nivel guvernamental, suntem preocupați ca măsurile fiscal-bugetare să țină cont de două realități. O realitate a unui deficit foarte mare, care înseamnă împrumuturi foarte scumpe, și care, la un moment dat, dacă nu era luată nicio măsură, risca să se ducă la pierderea locurilor de muncă și la sufocarea întregii activități. Însă, trebuie să ținem cont și de o altă realitate, anume că nu poți să pui pe umărul celor care contribuie mai mult decât pot să ducă. În încercarea asta de a ține vasul pe linia de plutire există riscul să-i îneci fix pe aceia care dau din vâsle. Este o balanță pe care Guvernul încearcă foarte simplu să o echilibreze’, a mai declarat ministrul Economiei.

El a arătat că este preocupat să gestioneze corect relația cu mediul de afaceri. ‘Sunt foarte preocupat ca la Ministerul Economiei să gestionăm un mecanism prin care dumneavoastră să vă desfășurați corect activitatea. Trebuie să punem capăt acelor preferințe, trebuie să punem capăt metodelor prin care cineva sună un ministru și-și rezolvă problema mai repede. Trebuie să punem capăt caietelor de sarcini făcute cu dedicație. Trebuie să punem capăt rezultatelor unei competiții corecte în urma căreia aceleași câteva firme câștigă. Trebuie să punem capăt semnării unor recepții de lucrări cu ochii închiși și cu capul plecat, fără ca lucrurile să fi fost livrate. Dacă vom reuși să facem aceste lucruri vom avea de câștigat’, a spus ministrul Miruță.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a organizat miercuri, în Aula Carol I, cea de a XXXII-a ediție a Topului Firmelor din Capitală și a premiat 7.567 firme, în creștere cu 2% față de ediția precedentă.