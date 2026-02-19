Ministrul Energiei: Vom avea un preț reglementat la producătorii de gaze și pe tot lanțul de transport, distribuție și furnizare

Prețurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăși nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preț reglementat la producători și pe tot lanțul de transport, distribuție și furnizare, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘Vorbim despre un mecanism transparent, clar, prin care avem un preț reglementat la producători, urmând ca pe tot lanțul de transport, distribuție, furnizare, să avem, de asemenea, tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual. Asta este foarte clar pentru toată lumea, pentru că ne interesează, ca și Guvern, să nu mai avem din nou aceeași experiență care a cauzat panică ]n rândul oamenilor (…) în momentul în care s-a eliminat plafonarea la energie electrică’, a spus Ivan, la finalul ședinței Comandamentului Energetic.

El a subliniat că de această dată este vorba despre un mecanism ‘care nu se numește plafonare la prețul final’, ci de unul prin care pe tot lanțul de producție, transport, distribuție, furnizare, există tarife reglementate.

‘În această formă păstrăm prețul gazelor și chiar îl ducem în jos în etapa următoare’, a punctat Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei a publicat, marți seara, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru aceștia, ale cărei prevederi ar urma să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2026.

Conform proiectului, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale clienților casnici, precum și producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a patru componente, respectiv componenta de achiziție (stabilită printr-o nouă formulă inclusă în ordonanță), componenta de furnizare (15 lei/MWh), componenta reprezentată de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și componenta reprezentată de TVA și accize.

Astfel, pentru clienții menționați, cu excepția celor preluați în regim de ultimă instanță, prețul final facturat de către fiecare furnizor de gaze naturale este valoarea minimă dintre prețul contractual și prețul final calculat de furnizori pe baza celor patru componente.

Conform Notei de fundamentare a proiectului, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să livreze, cu prețul de 110 lei/MWh (față de 120 lei/MWh în prezent), cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător.