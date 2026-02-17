Ministrul Muncii, despre pachetul de solidaritate propus de PSD: Sunt sigur că va fi aprobat. Pachetul va fi discutat probabil în prima şedinţă a coaliţiei

Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că pachetul de solidaritate propus de PSD va fi discutat, cel mai probabil, la următoarea şedinţă a coaliţiei, el adăugând că nu crede că premierul Ilie Bolojan se va opune adoptării acestor măsuri.

Florin Manole a declarat, luni seară, la Antena 3, că pachetul de solidaritate propus de PSD valorează aproximativ 3,2 miliarde de lei şi că vor exista discuţii în coaliţie pe această temă, probabil în prima şedinţă.

”Avem o discuţie publică despre subiectul ăsta. Eu am vorbit public, cu mult înainte de sfârşitul anului trecut, că, în paralel cu îngheţarea punctului de pensie, care nu trebuie să se mai întâmple în 2027, trebuie să venim cu o compensare pentru pensionari. La fel şi în legătură cu beneficiile pentru copii. Acestea sunt teme de interes public”, a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole.

Întrebat despre sursele de finanţare pentru măsurile sociale propuse de PSD, ministrul Florin Manole a explicat că există creşteri la bugetul pe anul trecut la mai multe capitole, el dând ca exemplu cele 12 miliarde de lei colectate în plus din TVA.

Ministrul Florin Manole este convins că pachetul propus de PSD va fi aprobat.

”Sunt sigur că acest pachet va fi aprobat. Oricine are altă părere trebuie să vină cu nişte contraargumente. Nu văd care ar fi contraargumentele şi nu îl bănuiesc pe Ilie Bolojan că va veni cu contraargumente la aceste teme. Pentru PSD este un pachet extrem de important de la care nu avem de gând să abdicăm”, a adăugat ministrul Muncii, Florin Manole.

PSD a propus în pachetul de solidaritate sprijin pentru pensionari, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun, de 1.000 de lei, 800 de lei şi 600 de lei, în funcţie de valoarea pensiei.

Totodată, PSD propune sprijin pentru copiii cu dizabilităţi, care au venituri beneficii sociale scăzute, între 80 şi 450 de lei, der şi pentru copiii din familii monoparentale.

Florin Manole a mai spus că o altă categorie de măsuri este aceea de renunţare la CASS pentru mame, pentru veterani de război şi pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.