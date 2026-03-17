Ministrul Muncii: Pachetul de solidaritate este absolut necesar

Pachetul de solidaritate este absolut necesar și este echilibrat, întrucât propune creșteri doar acolo unde este absolută nevoie, a declarat, luni, ministrul Muncii, după dezbaterile din comisiile de specialitate din Parlament.

‘Pachetul de solidaritate este absolut necesar. El este echilibrat, în sensul că propune creșteri doar acolo unde este absolută nevoie și n-am văzut pe nimeni până acum să conteste și n-aș vedea niciun motiv să conteste nevoia creșterii beneficiilor pentru copii cu dizabilități, pentru copiii din familii monoparentale, pentru copiii din familii cu venituri reduse care au nevoie de tichetul de grădiniță pentru a merge la grădiniță’, a precizat Manole.

În opinia sa, principalul mesaj pe care l-a dat Parlamentul ține de amendamentul Partidului Social Democrat referitor la pachetul de solidaritate, un pachet care are în vedere creșterea veniturilor la 2,8 milioane de pensionari și la aproape 300.000 de copii din familii monoparentale, copiii din familii cu venituri foarte reduse sau copii cu dizabilități.

‘Pentru exemplificare, cel mai mic beneficiu la copilul cu dizabilitate era de 80 lei, iar, de exemplu, în cazul familiilor monoparentale avem peste 37.000 de familii care primesc un beneficiu de doar 240 lei, în condițiile în care au venituri sub 930 lei media pe membru de familie, adică venituri extrem de mici. Aș mai face un o precizare extrem de importantă, aceea că pachetul one-off pentru pensionari are în vedere și pensionari militari, pentru că ei în 2025, din păcate, n-au fost prinși în acest sprijin, iar acum credem că este absolut legitim și necesar ca pensionarii care au venituri mici, indiferent din ce familie ocupațională vin, să beneficieze de acest sprijin’, a explicat ministrul Muncii.

Întrebat care este sursa de finanțare pentru aceste măsuri, Manole a răspuns: ‘Amendamentul se referă la capitolul acțiunii generale din bugetul Ministerului Finanțelor. E o sursă foarte clară, este capitolul bugetar explicit, distinct, clar’.

‘Pe de altă parte, protestez o dată în plus pentru faptul că de câte ori este vorba despre beneficii pentru copii cu dizabilități care iau 80 lei pe lună,, copii din familii monoparentale care primesc 240 lei pe lună, pensionari cu pensii de 1500-2.500-3.000 lei, există această dezbatere publică în legătură cu sursa de finanțare, dar pentru ajutor de stat pentru firme nu întreabă nimeni de unde’, a adăugat el.

Oficialul de la Muncă a mai precizat că s-a vorbit foarte mult timp despre ‘eventuala culoare politică a beneficiarilor, despre cum ar vota acești beneficiari’. ‘Este o înțelegere limitată a realităților sociale din România. Ar trebui să ne intereseze pe toți din coaliția de guvernare, nu cum ar putea să voteze unul sau altul dintre cetățeni, ci cu ce bani merge la supermarket, cu ce bani își trimite copiii la școală, cu ce banii îi trimite la grădiniță. Și nu este vorba doar de persoane vulnerabile, pentru că, din păcate, copiii cu dizabilități se pot naște în orice fel de familii din această țară și pentru orice fel de familie din această țară. Un copil cu dizabilități presupune eforturi materiale și nu numai. Și statul ar trebui să sprijine acest gen de familii, indiferent de veniturile pe care le au (…)’, a transmis Florin Manole.

Comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului au aprobat, luni, proiectul de buget al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pe anul 2026.

Proiectul a fost avizat favorabil cu 48 voturi pentru și 17 împotrivă. Din cele opt amendamente depuse, a trecut doar un singur amendament depus de PSD privind alocarea sumei de 1,1 milioane de lei la credite de angajament și la credite bugetare în vederea acordării unei măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse și familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii.