Miruță: Anumite direcții din MEDAT vor fi micșorate, iar entități din subordine vor fi comasate

În Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) vor fi micșorate unele direcții, vor fi comasate entități din subordinea ministerului și vor fi organizate concursuri, conform legii, pe posturile unice, a precizat, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

‘Micșorăm dimensiunea unor direcții, comasăm alte entități din subordinea ministerului, închidem ce nu funcționează de 30 de ani și pentru care nu mai este nicio perspectivă de a funcționa. Ministerul are în jur de 32.000 de angajați cu toate entitățile din subordine. Observ de trei luni de zile de când sunt ministru că unele dintre acestea sunt redundante. Urmărim care este cea mai eficientă metodă de reorganizare și, cu siguranță, vom îndeplini acest criteriu (reducerea din 2026 cu circa 10% a fondului de salarii – n.r.), dacă nu mai mult’, a explicat Miruță.

Conform acestuia, sunt și angajați ai ministerului care se vor pensiona.

‘Unii dintre oameni se pensionează, iar unii au înțeles noul mod de lucru la minister că nu mai merge să iei salariu fără să vii deloc sau să vii câte două ore pe zi. Le-am transmis foarte clar aceste lucruri și unii dintre ei s-ar putea să fie între cei 10% care se cer singuri afară, pentru că nu-și mai pot îndeplini misiunea pentru care ajunseseră acolo. Nu se mai poate să intervină în contracte, nu se mai poate să influențeze decizii și văd că unii dintre ei nu mai sunt foarte interesați, având în vedere că nu mai au aceste mecanisme la îndemână’, a spus ministrul Economiei.

El a adăugat că vor fi organizate concursuri pe posturile unice. ‘Se face concurs, conform legii. Sunt fanul concursurilor, al acelora pe bune’, a încheiat Radu Miruță.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că pachetul legislativ privind reforma administrației urmează să fie pus în transparență decizională săptămâna viitoare, iar redimensionarea aparatului administrativ, atât central cât și local, se va face în cursul anului 2026.

‘Dimensionarea la valori mult mai apropiate de realitate a administrației se va face în cursul anului viitor, atât în administrația centrală, cât și în cea locală. Ceea ce s-a convenit este o perioadă de un an în care vei putea opta pentru o reducere de personal care este mai flexibilă, nu neapărat să îți reduci personalul, ci să reduci fondul de salarii. (…) De săptămâna viitoare vom pune în transparență acest pachet pe administrație (…), la începutul săptămânii vom avea toate datele exacte, el va fi comunicat ministerelor și vine cu niște măsuri importante pe componenta de descentralizare, responsabilizează primăriile’, a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Euronews România.

El a menționat că cele mai multe discuții au fost în privința modului în care se vor reduce cheltuielile salariale în administrația locală.

‘Dacă în ceea ce privește reducerea în administrația centrală s-a căzut de acord să se facă o reducere de la începutul anului viitor cu aproximativ 10% a fondului de salarii, în ceea ce privește administrația locală au fost discuții legate de maniera în care se va face acest lucru. (…) În administrația locală există o relativă standardizare și atunci propunerea în discuție a fost cum se face această reducere, se face efectiv prin reducere de personal sau se face printr-o reducere de cheltuieli cu salariile, fără să se facă reducere de personal. (…) Am susținut, într-adevăr, să facem o reducere de personal’, a precizat Ilie Bolojan.