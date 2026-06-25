Miruță anunță contractarea primelor sisteme antiaeriene SHORAD – VSHORAD, în valoare de peste 2 miliarde de euro

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat joi că a fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD – VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene, în valoare de peste 2 miliarde de euro.

‘După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare și dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte așteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacitățile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate. Un sistem SHORAD – VSHORAD este un ‘scut’ de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube. Este necesar, pentru că astăzi amenințările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci și de la drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine – ținte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanțe mai mari’, a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că, dacă apărarea antiaeriană cu rază lungă este prima linie care încearcă să oprească amenințarea departe, SHORAD – VSHORAD este ‘gardul de protecție’ din jurul obiectivului, ‘stratul’ care apără direct ceea ce contează.

‘Acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente, prin care se vor achiziționa în total șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD – VSHORAD, un sistem de instruire și învățământ, un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție, instruire și sprijin logistic. Valoarea totală a achiziției este de 10,33 mld. lei, fără TVA, adică aproximativ 2,038 mld. euro, fără TVA’, transmite ministrul Apărării.