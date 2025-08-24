Miruţă: Companii care gestionau resursele statului au fost conduse de nişte oameni, au început să scadă cifrele financiare, să aibă pierderi, să intre în insolvenţă

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că unele companii aflate în subordinea ministerului au fost lăsate să devină neperformante pentru că ”se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”. El susţine că unii dintre cei care au condus aceste companii au avut ca ”misiune acest lucru”, după ce au fost numiţi politic.

”Realitatea este una singură şi trebuie să avem curaj să vorbim despre ea: de-a lungul timpului a fost un mecanism extraordinar de coordonat: companii care gestionau resursele statului român au fost conduse de nişte oameni, au început să scadă cifrele financiare pentru aceste companii, au început apoi să aibă pierderi, au început să intre în insolvenţă de unde, pentru unele, se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”, a afirmat ministrul Economiei, vineri seară, la Digi 24.

El a susţinut că aceia care doresc să beneficieze de patrimoniul companiilor de stat intrate în faliment sunt ”cei care pun oamenii acolo”, în fruntea companiilor de stat.

”Oamenii care sunt numiţi acolo sunt numiţi în misiuni. (I-au numit – n.r.) foştii miniştri, fostele partide politice care au condus aceste companii”, a adăugat Miruţă.

Potrivit ministrului, dintre cele 40 de companii aflate în subordinea Ministerului Economiei, 12 sunt în insolvenţă, iar ministerul vrea să le ducă spre ieşire din această situaţie şi către redresare, nu în faliment.