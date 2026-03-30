Miruţă: Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, acuză, duminică, parlamentari ai PSD că au copiat proiectele depuse de USR în Parlament. ”Este dovada clară că propunerile noastre sunt bune”, a transmis Miruţă. Proiectul se referă la faptul că ”nu închizi o sursă de energie electrică pe cărbune până nu pui altceva în loc”, doar că Ministerul Energiei, condus de un reprezentant PSD, ”a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul”.

”Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament. Nu pot decât să mă bucur şi chiar îi încurajez să o mai facă – este dovada clară că propunerile noastre sunt bune. Cât despre «plagiat», nu am nicio emoţie: copia nu va fi niciodată mai bună decât originalul”, a scris, duminică, pe Facebook, ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Acesta afirmă că, ”în 2022, cand PSD-ul de atunci, la braţ cu PNL-ul de atunci închideau surse de producere a energiei electrice pe carbune”, a depus împreună cu Cristina Prună proiectul PL-x 121/2022.

”O lege simplă şi de bun-simţ: nu închizi o sursă de energie electrică pe cărbune până nu pui altceva în loc. Era timp să facem lucrurile responsabil. Majoritatea PSD–PNL de atunci a tergiversat proiectul, parlamentarii lor au votat împotrivă, apoi l-au băgat la sertar. Acum, cand oamenii au ieşit în stradă în Gorj, PSD a copiat proiectul USR, l-a băgat in Parlament şi vor să pună pe ordinea de zi săptămâna aceasta copia lor, nu originalul nostru, chiar daca sunt identice”, susţine Miruţă.

Acesta anunţă că USR va vota proiectul, ” pentru că principiul este corect”.

”Doar că acest principiu trebuia aplicat încă din 2022, de când am introdus acest proiect în Parlament. Ce nu spune, însă, PSD este esenţial: Ministerul Energiei a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul – decide închiderea cărbunelui fără să pună nimic în loc. Nicio asumare europeană nu interzice punerea înainte a altceva în schimb. Atât de «serioasă» este această abordare. Restul este doar o scenă de teatru politic”, a mai transmis ministrul USR al Apărării.