Miruță: Pentru noi e inacceptabil ca pensiile speciale să continue în forma de astăzi și să ne prefacem că reducem cheltuielile în administrația locală

Ministerul Dezvoltării analizează o metodă astfel încât la finalul zilei să avem o reducere cu 10%, reală, a cheltuielilor cu personalul în administrație, iar în ceea ce privește pensiile speciale, dacă nu va mai exista nicio greșeală pe procedură și Curtea Constituțională nu va accepta măsurile, va fi organizat un referendum, a anunțat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

‘A existat ieri (marți n.r) o ședință a Coaliției, în care lucrurile au început să avanseze. Eu vă spun poziția pe care o are USR cu privire la rezultatul final, depinde și de ceilalți parteneri de Coaliție: pentru noi este inacceptabil, extraordinar de clar și de ferm, ca pensiile speciale să continue în forma în care ele există astăzi; pentru noi este inacceptabil să ne prefacem că reducem cheltuielile statului în administrația locală, tăind posturi pentru care nu se plătesc salarii, adică acele posturi care sunt doar în organigramă, dar nu au asociat un om care vine la serviciu. Este o jignire la adresa cetățenilor cărora le-am spus că facem front comun și le cerem sprijinul să creștem inițial taxele, ca noi să avem timp să rezolvăm creșterea colectării datoriilor pe care statul român trebuie să le adune și reducerea cheltuielilor, fără să facem asta. Asta nu se face cu păcăleli despre reducerea numărului de angajați din primării cu angajați care nu există’, a explicat Miruță într-o conferință de presă.

El a subliniat că există o decizie luată, respectiv o reducere cu 10% a cheltuielilor și că situația nu este identică peste tot, deoarece unele primării, consilii județene și-au externalizat anumite activități, altele nu.

‘Nu poți să tragi o linie otova pentru toți, atâta timp cât unii fac asta deja cu firme de prestări servicii. Dar Ministerul Dezvoltării analizează o metodă, astfel încât la finalul zilei să avem o reducere cu 10% reală, nu în organigramă’, a precizat ministrul Economiei.

În ceea ce privește pensiile speciale, acesta a afirmat că în România nu există două categorii de contribuabili, ‘unii care să plătească pentru ca alții să încaseze ceva din care nu plătesc’.

‘Pe pensiile speciale, eu v-am spus care este poziția USR. Am văzut din declarațiile celorlalți parteneri de Coaliție că și ei își doresc. Trebuie să vedem cât de repede există disponibilitatea, astfel încât dorința asta să fie transferată în practică. (…) Curtea Constituțională poate să facă de 10 ori, de 100 de ori, cât timp va spune că nu mai există nicio greșeală pe procedură, în momentul acela, când nu mai există nicio greșeală pe procedură și cu toate astea nu vor accepta, vom merge mai departe cu ceea ce am anunțat: declanșarea unui referendum, prin care poporul român să le spună magistraților că nu este un drept pe care l-au primit la botez, pentru care trebuie să primească pe tot restul vieții o pensie care este mai mare decât salariul și încasată de la 47 de ani și opt luni. Nu este în regulă. Știu că doare. Văd că există multă iritare în rândul unora, care consideră că atunci când vorbești despre pensii speciale, dai în mine, dai în fabrici și uzine, vorbești direct despre ei. Nu, vorbești despre un principiu atunci când iei de la cineva care se bucură de astfel de privilegii. Înțeleg că e deranj. Însă nu există două categorii de contribuabili în România, unii care să plătească pentru ca alții să încaseze ceva din care nu plătesc’, a punctat Radu Miruță.