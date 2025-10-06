Miruță: România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg; nu putem digitaliza țara ‘insulă cu insulă’

România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg, nu ‘insulă cu insulă’, și să construim și soluții de securitate care să protejeze tot ceea ce este conectat, a declarat, luni, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

‘În primul rând, vorbind despre România, cred cu tărie că este un aspect urgent pe care trebuie să-l rezolvăm, o abordare comună prin care să privim digitalizarea. Nu putem digitaliza țara insulă cu insulă. Trebuie să gândim totul ca pe un întreg, unde digitalizarea să funcționeze. Al doilea aspect, lucrând anterior ca inginer software, am observat că există o grabă de a conecta diferite aplicații, diferite instituții, și după ce conectăm câteva instituții, trecem la următoarea etapă și uităm să aplicăm un strat suplimentar de securitate. Nu este suficient doar să creăm noi conexiuni, trebuie să aplicăm și un strat de securitate peste aceste conexiuni. Fără acesta, suntem vulnerabili și am văzut ce s-a întâmplat în trecut. Un alt lucru pe care vreau să-l spun se referă la necesitatea modificării legislației, respectând în același timp libertatea de exprimare, dar eliminând manipularea la scară largă. Aceasta se realizează prin algoritmi și, de multe ori, prin conturi false care injectează informații ilegale, manipulând mulți oameni’, a spus Miruță, la Conferința de Securitate Cibernetică de la București (BCC2025).

Potrivit ministrului de resort, în domeniul digitalizării colaborarea între state și guverne este foarte importantă pentru a preveni atacurile cibernetice.

‘De cele mai multe ori, aud pe stradă că oamenii cred ceva doar pentru că au văzut pe telefon. Nu întotdeauna ceea ce vedem pe telefon este adevărat… Nu întotdeauna ceea ce vedem pe telefon este ceva generat de către oameni reali… De multe ori, sau în parte, ceea ce vedem acolo este creat de conturi false controlate de Inteligența Artificială. Este foarte important să înțelegem digitalizarea prin colaborare între țări. Internetul nu are frontiere. Ce se întâmplă în România se poate întâmpla și în alte țări. Este foarte, foarte important să rămânem în contact, să colaborăm, să împărtășim ceea ce am observat în unele rețele, pentru că este ca în cazul vremii: ceea ce se întâmplă în sudul continentului astăzi, probabil vântul va duce acea ploaie în nordul continentului mâine. În ceea ce privește digitalizarea, cred că este timpul să vorbim mai puțin și să acționăm mai mult, pentru că ceea ce se întâmpla pe străzi acum 20 sau 30 de ani, acum se întâmplă prin conexiuni și prin telecomunicații, în activitatea noastră din rețelele sociale, în interacțiunea noastră digitală. Este obligatoriu să observăm, să fim capabili să prevenim și să construim nu doar digitalizarea, ci și securitatea aplicată peste tot ceea ce este conectat’, a subliniat Radu Miruță.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), cu sprijinul Centrului Național de Coordonare al României (NCC-RO) și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), organizează, în perioada 6 – 9 octombrie, ediția 2025 a Conferinței de Securitate Cibernetică de la București (BCC2025).

Agenția Națională de Presă AGERPRES este unul dintre partenerii media ai evenimentului.