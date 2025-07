MITP, motorul digital al Moldovei: rezultate record anul trecut și o estimare de venituri pentru 2025 de un miliard de euro

Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-park din Europa și un pilon principal al industriei de tech și inovație din Moldova, reunește peste 2.370 de companii rezidente, din 43 de țări. Pentru 2025, MITP estimează veniturile generate de companiile rezidente la 1 miliard de euro, cu o creștere de 30% față de 2024, confirmând potențialul sectorului IT ca motor de creștere economică pentru Moldova.

În prezent MITP reunește peste 2.370 de companii rezidente, dintre care 533 s-au alăturat în 2024 – cea mai mare creștere anuală de la înființarea parcului. Este un semnal clar al atractivității tot mai mari pe care o are Moldova în ochii investitorilor internaționali, datorită unui regim fiscal competitiv, unui mediu de afaceri stabil și recunoașterea Moldovei ca destinație tech emergentă în Europa de Est. Cele mai multe companii rezidente sunt din Ucraina (42) și România (41), dar și din alte din 43 de țări: USA, Germania, Marea Britanie, Rusia, Italia, Ucraina, Franța, Olanda etc

„Contextul geopolitic regional a jucat un rol decisiv: dacă în 2021 existau doar trei companii ucrainene în MITP, în 2024 numărul lor a crescut de 14 ori, pe fondul relocărilor strategice cauzate de război. Totodată, companiile cu capital românesc aproape s-au dublat în trei ani, influențate inclusiv de modificările fiscale din România aplicate industriei IT”, a declarat Marina Bzovîi, Administrator MITP.

MITP s-a transformat dintr-un hub tehnologic local într-un pilon cu influență majoră asupra economiei și a poziționării internaționale a Moldovei în sectorul tehnologic. Sectorul IT și-a consolidat poziția ca unul dintre principalii piloni ai economiei, ponderea sa în PIB ajungând la 6,3% în 2024, o creștere semnificativă față de doar 1,8% înregistrat în 2015. Această ascensiune rapidă este consecința directă a dezvoltării companiilor de tehnologie, a politicilor fiscale atractive și a faptului că investițiile externe au continuat să sosească în Moldova.

„Avem motive de optimism pentru anul 2025: estimăm că veniturile companiilor rezidente în MITP vor depăși pragul de 1 miliard de euro, cu o creștere de circa 30% față de 2024, când s-au înregistrat venituri de 785 milioane euro. Aceasta confirmă în mod clar că sectorul IT are un potențial de creștere solid și durabil, fiind un motor real al economiei moldovenești”, a precizat Nadejda Hodus, Financial Manager MITP.

MITP se remarcă prin companii care au reușit să se impună pe plan regional și global, transformând Moldova într-un adevărat centru de inovare. De exemplu, Parkopedia – fondată de Eugene Tsyrklevich, compania a început cu un mic echipament local și a ajuns să ofere soluții inteligente de parcare pentru producători auto de top precum BMW, Audi și Toyota. Parkopedia a fost achiziționată recent de EasyPark Group, rămânând totuși sub conducerea fondatorului, și continuă să dezvolte produsele sale din Moldova, beneficiind de mediul fiscal și administrativ avantajos oferit de MITP.

Un alt exemplu Argus AI – echipa formată din neurochirurgul Alexandru Andrusca și specialistul în AI Vladimir Verbulski a creat un sistem de realitate virtuală pentru planificarea operațiilor neurochirurgicale, mult mai accesibil decât soluțiile tradiționale. Produsul a fost deja testat cu succes în cazuri reale și se află în proces de certificare europeană, beneficiind de colaborarea strânsă între medici și ingineri și de cadrul favorabil oferit de MITP.

Impactul economic al MITP este semnificativ: în 2024, companiile rezidente au contribuit cu 78 milioane de euro la veniturile bugetului public, o sumă de patru ori mai mare decât în 2017. Aproximativ jumătate din această valoare provine de la afaceri înființate după lansarea parcului..

Procedura de obținere a titlului de rezident este gratuită și rapidă. Mai multe detalii privind modalitatea prin care companiile pot să devină rezidenți ai Moldova Innovation Technology Park aici: https://mitp.md/p/web/taxRegime#devino-rezident

Guvernul Moldovei a lansat MITP la începutul anului 2018 ca o platformă inovatoare cu un impozit unic de 7%, angajată să dezvolte ecosistemul tehnologic moldovenesc și să-i sporească competitivitatea la nivel regional. Rezidenților parcului le-au fost oferite proceduri simplificate de imigrare (Programul IT Visa), reducerea barierelor birocratice și o prezență virtuală.

MITP este punctul central de acces la cele mai bune servicii și stimulente din sectorul IT. MITP și-a dovedit unicitatea prin faptul că este o structură virtuală care operează într-un model de guvernanță multi-stakeholder.

Misiunea MITP este să acționeze ca un catalizator pentru investiții în sectorul IT prin promovarea unei politici guvernamentale flexibile, cultivarea unui mediu favorabil inovației TIC (Tehnologia informației și a comunicațiilor) și transformarea digitală a economiei printr-un sector IT puternic care poate deschide oportunități.

