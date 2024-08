MMSS: Indemnizaţia socială pentru pensionari nu scade sub 1.281 de lei

Toţi pensionarii beneficiari de indemnizaţie socială vor continua să primească, începând cu 1 septembrie 2024, suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, informează Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe pagina de Facebook.

„În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferenţa se suportă de la bugetul de stat. Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puţin de 1.281 de lei”, se subliniază în comunicatul MMSS.

Potrivit sursei citate, ca şi până acum, în cazul indemnizaţiei sociale pentru pensionari drepturile se evidenţiază distinct pe talonul de pensie, astfel: cuantumul rezultat în urma recalculării şi suma de plată, care nu poate fi mai mică de 1.281 de lei.

Indemnizaţia socială rămâne 1.281 de lei până la sfârşitul anului 2024. Aceasta creşte anual prin Legea bugetului de stat.

Indemnizaţia socială pentru pensionari a fost instituită prin Ordonanţa de Urgenţă 6/2009 sub forma unei pensii sociale minime garantate. A fost aprobată prin Legea 196/2009 cu modificări şi completări. Aceasta prevede o sumă fixă pentru indemnizaţia socială pentru pensionari, care a fost majorată în fiecare an, ajungând de la 300 de lei în 2009 la 1.281 de lei în acest an.

Indemnizaţie socială primesc în acest moment 1.044.668 de pensionari, iar în urma recalculării bazate pe contributivitate rămân 953.776 de pensionari (începând din septembrie), precizează MMSS.