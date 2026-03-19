Moscova s-a întors în timp cu 20 de ani după închiderea internetului mobil

Închiderea internetului mobil implementată de guvern pentru a-i ‘proteja’ pe ruși de atacurile ucrainene îi înfurie pe moscoviți, chiar dacă unii spun că înțeleg imperativul de securitate, relatează AFP.

‘Mă gândesc să-mi schimb cariera!’, exclamă Chamkhan, un taximetrist care menționează, printre alte probleme, faptul că sistemele de navigație prin GPS au devenit imprevizibile. ‘Așa este deja de un an sau doi, dar în ultimele două săptămâni a devenit imposibil’, a declarat el pentru AFP.

Unii clienți își comandă taxiurile prin intermediul rudelor care locuiesc în cartiere unde funcționează internetul. Dar când taxiul ajunge este adesea de negăsit de către pasager din cauza absenței conexiuni la Internet.

Orașul Moscova este de mult timp un pionier pe continentul european în ceea ce privește dezvoltarea digitală și conectivitatea, ocupând constant locuri fruntașe în clasamentele internaționale.

De câteva luni, problemele cu accesarea internetului mobil afectează serviciile de mesagerie. WhatsApp și Telegram sunt în mare parte indisponibile pe telefoanele mobile fără VPN în Moscova și în multe alte regiuni. Și acum, chiar și cu una dintre aceste rețele private virtuale, este imposibil să te conectezi în multe cartiere din Moscova fără internet mobil. Acest blocaj a afectat deja numeroase zone, în special pe cele din sudul Rusiei, în apropierea Ucrainei.

Prin urmare, locuitorii capitalei recurg la rețeaua de telefonie celulară pentru a efectua apeluri, iar mesajele SMS revin în forță. Cei mai panicați se grăbesc să cumpere hărți de hârtie ale Moscovei. Vânzările acestora au crescut vertiginos de la începutul lunii martie pe platforma online Wildberries, potrivit presei rusești.

La patru ani de la începerea ofensivei rusești la scară largă din Ucraina, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că aceste ‘contramăsuri tehnologice sunt necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor’. Potrivit acestuia, Kievul folosește ‘metode din ce în ce mai sofisticate pentru atacurile sale’, efectuate cu drone, dintre care unele folosesc internetul.

Cu toate acestea, Elena consideră aceste întreruperi ale internetului mobil drept ‘un regres evident, o regresie înfricoșătoare’. Venind la Moscova cu fiica ei pentru câteva zile de vacanță, a trebuit să amâne întoarcerea la Sankt Petersburg pentru că nu a putut cumpăra biletele de tren online. ‘Chiar dacă înțelegem că toate acestea sunt dictate de securitate, capătă o altă dimensiune atunci când nu mai putem suna sau scrie celor dragi’ prin intermediul platformelor obișnuite, explică acest psiholog în vârstă de 46 de ani. ‘Esențialul este ca totul să fie explicat clar, să știm la ce să ne așteptăm’, adaugă Elena.

Guvernul permite în continuare anumitor site-uri incluse pe o ‘listă albă’ să continue să funcționeze, cum ar fi cele ale serviciilor guvernamentale sau MAX, o aplicație națională de mesagerie criticată de unii care se tem că ar putea deveni un instrument puternic de supraveghere.

‘Simt că am fost teleportați cu 20 de ani înapoi în timp’, rezumă Yulia Kuzmina, 28 de ani, care lucrează pentru un magazin online de produse cosmetice. ‘Nu înțeleg în ce constă această securitate, pentru că am probleme cu comunicarea și mă simt pierdută’, se plânge tânăra.

Încercările de a organiza proteste împotriva închiderii internetului au fost limitate și rapid înăbușite de autorități la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, așa cum se întâmplă adesea în Rusia.

Mulți moscoviți descoperă acum cât de mult depinde activitatea lor profesională de internetul mobil. Un exemplu este Tatiana, o asistentă medicală la domiciliu care își actualizează în fiecare dimineață lista de pacienți pentru ziua respectivă. Lipsa internetului mobil, combinată cu blocarea serviciilor de mesagerie, i-au transformat zilele într-un ‘coșmar’. ‘Mă simt ca și cum aș fi invalidă fără comunicațiile mele’, exclamă Tatiana.

O altă problemă: Tatiana obișnuia să evalueze proviziile medicale pe care să le ia în vizitele lor la domiciliu pe baza videoclipurilor pe care i le trimiteau pacienții de pe smartphone-urile lor. Dar nimic nu s-a întâmplat de la începutul lunii. Între apeluri pierdute, pene de internet și sisteme de mesagerie defectuoase, pacienții Tatianei ‘se enervează atunci când nu mai dau de mine’.